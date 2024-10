800 km de novas linhas de metrô expandem cobertura de transporte na China em apenas 1% no último ano

Os 800 quilômetros de novas linhas de metrô construídas nas principais cidades chinesas em 2023 resultaram em um aumento de apenas 1% na área coberta pelo transporte público na China.

Eficiência reduzida no transporte público

A eficiência do transporte por quilômetro de novas linhas de metrô foi reduzida pela metade em comparação ao ano anterior, de acordo com o Relatório de Monitoramento de Transporte das Principais Cidades da China 2024, divulgado nesta quinta-feira, 17, pelo Laboratório de Monitoramento e Governança de Infraestrutura de Transporte Urbano, vinculado ao Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano-Rural, e pela Academia Chinesa de Planejamento Urbano e Design.

Os serviços de metrô são fundamentais para a mobilidade em grandes centros urbanos. O raio de deslocamento em 41 cidades chinesas aumentou nos últimos cinco anos, com Xangai apresentando o crescimento mais expressivo, conforme o relatório que monitora 45 grandes cidades.

Investimento e alcance do metrô

“A cada 430.000 yuans (US$ 60.370) investidos na construção de trilhos, apenas mais uma pessoa passa a ser atendida pelo sistema de metrô”, afirmou Fu Lingfeng, responsável pelo relatório e diretor do Centro de Aplicação e Inovação de Dados da divisão de transporte urbano da CAUPD, ao Yicai.

A proporção de pessoas que se deslocam mais de 25 km em um único trajeto nas cidades monitoradas atingiu 8% no ano passado, o que equivale a mais de 8 milhões de pessoas. Pequim se destaca como a cidade com o maior número de "supercomutadores", com mais de 28% de seus cidadãos se deslocando por mais de uma hora.

Desafios no transporte de longa distância

“Pequim carece de linhas de metrô rápidas, e a eficiência dos deslocamentos superiores a 20 km é significativamente inferior à de Shenzhen e Guangzhou”, destacou Zhao Yixin, diretor-geral da divisão de transporte urbano. Ele apontou que o transporte de longa distância na capital precisa de melhorias urgentes.

Ao final de 2023, a área total coberta pelas linhas de metrô nas 45 cidades monitoradas ultrapassou 10.000 km, mas apenas um quinto dos trabalhadores e residentes vive a menos de 800 metros de uma estação de metrô.