65 são detidos em protesto na Rússia enquanto participação eleitoral ultrapassa recorde

Pelo menos 65 pessoas foram detidas neste domingo, 17, durante o protesto "Meio-dia contra Putin", que ocorreu em 16 cidades russas, horas antes do fim das eleições no país. As informações são do grupo de direitos humanos OVD-Info.

Enquanto isso, segundo a Tass, agência estatal de notícias da Rússia, a participação eleitoral total ultrapassava o recorde de 2018, que foi de 67,54%.

Perto das 8 horas (de Brasília), a participação no pleito era de 66,07% nas seções eleitorais e de 6,89% na votação online.