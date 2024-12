38 pessoas morreram em queda de avião no Azerbaijão, diz autoridade do Cazaquistão

Ao menos 38 pessoas das mais de 60 a bordo morreram devido à queda de um avião da companhia Azerbaijan Airlines (AZAL) nesta quarta-feira no oeste do Cazaquistão, disse o vice-primeiro-ministro cazaque, Kanat Bozumbaev, que dirige a comissão do país que investiga a causa do acidente.

“A situação não é boa, há 38 mortos”, disse ele em uma reunião com representantes do Azerbaijão na cidade de Aktau, na região do Mar Cáspio, de acordo com o portal de notícias "Tengrinews".

O avião, um E190 fabricado pela Embraer, tinha 67, 69 ou 72 pessoas a bordo, dependendo das fontes, e cinco tripulantes. Ele caiu perto do aeroporto de Aktau quando fazia a rota entre Baku, no Azerbaijão, e Grozny, capital da república da Chechênia, que faz parte da Rússia.

Sobreviventes

Autoridades do Azerbaijão e do Cazaquistão informaram que 32 pessoas sobreviveram ao acidente, mas inicialmente tiveram dificuldade em fornecer um número exato de vítimas.

Bozumbaev disse que os restos mortais ainda vão passar por processo de identificação, o que deve demorar em alguns casos, por estarem carbonizados.

O vice-primeiro-ministro do Cazaquistão disse que, do total de sobreviventes, “29, incluindo dois menores, estão no hospital, sendo 11 em estado muito grave, mas estável”.

As causas do acidente ainda são desconhecidas, com as principais versões sendo a colisão da aeronave com pássaros e a explosão de um balão de oxigênio a bordo.

Além disso, um vídeo que mostra danos na fuselagem do avião semelhantes aos causados por um míssil antiaéreo circulou em redes sociais, mas sem comprovação de veracidade