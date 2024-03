3 perguntas sobre OVNIs que o Pentágono não conseguiu responder

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou na última sexta-feira, 8, um relatório sobre o envolvimento do governo com fenômenos envolvendo objetos voadores não identificados (OVNIs).

Segundo a publicação, o estudo "não encontrou evidências de que qualquer investigação do USG [governo dos EUA], pesquisa patrocinada por acadêmicos ou painel de revisão oficial tenha confirmado que qualquer avistamento de um objeto voador não identificado representava tecnologia extraterrestre. Todos os esforços de investigação, em todos os níveis de classificação, concluíram que a maioria dos avistamentos eram objetos e fenômenos comuns e resultado de identificações equivocadas."

O relatório foi emitido pelo Escritório de Resolução de Anomalias de Domínio Total (AARO) do Pentágono, a unidade criada e encarregada nos últimos anos de estudar os avistamentos. Ele segue entrevistas na mídia e uma audiência no congresso norte-americano, onde o denunciante David Grusch testemunhou que o governo estava envolvido em um encobrimento de décadas de naves espaciais alienígenas caídas e até mesmo possuía "biológicos não humanos," por exemplo, corpos alienígenas.

Apesar do relatório desmentir essas teorias, ele também levanta tantas novas questões que poderiam, com o tempo, provar-se revolucionárias para a tecnologia e a ciência. Confira quatro dessas perguntas, que podem guiar novas pesquisas no futuro.

Os fenômenos podem vir de fontes terrestres?

Uma das perguntas que o relatório deixa em aberto é se os avistamentos podem na verdade ser fruto de tecnologias terrestres – mas vinda de outros países, e que os EUA não têm conhecimento. Por exemplo, se o governo norte-americano está trabalhando com engenharia reversa para entender esses fenômenos, isso pode significar que países como China, Rússia e Irã as dominam, e talvez até mesmo aliados semi-oficiais como Israel, podem ser mais limitados em seu compartilhamento de tecnologia com os EUA. O que outros países dominaram e os EUA não?

Quais são as tecnologias dos EUA desconhecidas do público?

Um dos fios comuns dos avistamentos de OVNIs ao longo das décadas tem sido aeronaves militares e espaçonaves secretas em desenvolvimento ou ainda não reconhecidas publicamente. Por exemplo, a CIA estimou que o avião espião U-2 nos anos 1950 representava até metade dos avistamentos de OVNIs relatados. E o novo relatório documenta como a confusão sobre gerações subsequentes de aeronaves secretas do governo dos EUA parece ter também contribuído para as ideias sobre OVNIs dentro do governo.

O estudo investigou uma alegação onde um testemunha relatou ter ouvido que um ex-membro do serviço militar dos EUA tinha tocado em uma espaçonave extraterrestre, mas quando rastrearam o membro do serviço, ele disse que a conversa provavelmente era uma versão distorcida do momento em que ele tocou em um caça furtivo F-117 Nighthawk em uma instalação secreta.

O governo norte-americano ainda pode nos surpreender com aeronaves desconhecidas. E alguns desses esforços ainda secretos provavelmente estão causando confusão de OVNIs também. O estudo também desvendou a alegação de um testemunha sobre avistar um objeto com "características peculiares" em um momento e local específicos e conseguiram determinar, "no momento em que o entrevistado disse que observou o evento, o Departamento de Defesa estava conduzindo testes de uma plataforma [...]. As características aparentemente estranhas relatadas pelo entrevistado correspondem de perto com as características da plataforma, que estava sendo testada em uma instalação militar no período em que o entrevistado estava lá."

Então, o que era essa aeronave—e quais eram suas "características peculiares"? Que programas secretos relacionados ao espaço ou à aviação o governo está executando que os observadores confundem como espaçonaves alienígenas?

O que o Pentágono sabe sobre os limites da física?

É consenso na comunidade científica de que efetivamente tudo o que aprendemos sobre relatividade e física quântica se desdobrou no espaço de uma única vida humana, e descobertas novas e surpreendentes mostram que ainda temos muito a aprender.

No ano passado, cientistas anunciaram que detectaram pela primeira vez ondas gravitacionais cruzando o universo que ondularam através do espaço-tempo. Também em 2023, o astrofísico italiano Carlo Rovelli propôs a existência de "buracos brancos" que estariam relacionados aos buracos negros, que, ele apontou, ainda eram um mistério há apenas 25 anos atrás quando ele estava começando sua carreira.

Alguns dos fenômenos apontados como resultados da atuação de extraterrestres na verdade podem fornecer pistas sobre as fronteiras da ciência, aponta o relatório. O estudo faz referência a pelo menos uma parte da "confusão alienígena" dentro do governo que pode ter surgido de um esforço agora bem conhecido, mas então secreto no final dos anos 2000 e início dos anos 2010. A empresa aeroespacial do empresário de Nevada, Robert Bigelow, foi contratada para estudar atividade paranormal pela Agência de Inteligência de Defesa, por US$ 22 milhões em financiamento garantido pelo então líder da maioria no Senado, Harry Reid.

Esse esforço, conhecido como Programa de Aplicação de Armas Aeroespaciais Avançadas (AAWSAP), incluiu pesquisas—sem autorização oficial—em atividade paranormal. Não teve muito sucesso, e o relatório do Departamento de Defesa observa que os "artigos científicos do AAWSAP nunca foram revisados por pares de forma completa." Mas pessoas dentro e ao redor do mundo da "ufologia" há muito tempo observam que um desses artigos estudava de forma intrigante "Impulso de Dobra, Energia Escura, e a Manipulação de Dimensões Extras." O Pentágono sabia mais sobre os limites da física do que deixava transparecer?