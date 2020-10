25% dos eleitores nos EUA acreditam em informações falsas em redes sociais

Com a eleição presidencial dos Estados Unidos mais próxima, os americanos ainda encontram informações incorretas online, especialmente no Facebook, e muitos acreditam no que leem, de acordo com pesquisa divulgada nesta segunda-feira.

A pesquisa SurveyUSA com mais de 3.000 eleitores registrados descobriu que 65% relataram ter encontrado desinformação política em seus feeds do Facebook. Um quarto deles relatou acreditar nas afirmações. Conduzida entre 14 e 19 de outubro, a pesquisa revelou que 85% dos eleitores registrados leem que a votação pelo correio levará à fraude, com 35% acreditando nisso.

Facebook e Twitter têm trabalhado para conter a desinformação na reta final da eleição. Ambas as empresas se tornaram mais assertivas ao sinalizar postagens que violam suas políticas. O Facebook recentemente começou a retirar comentários que convocam as pessoas a acompanhar agressivamente as pesquisas no dia da eleição e bloqueou anúncios que desencorajam o uso de vacinas. Uma de suas medidas mais polêmicas foi limitar o alcance de um artigo do New York Post sobre o candidato Joe Biden, o que enfureceu os conservadores.

“Há uma emergência democrática acontecendo na América agora, e o Facebook está no centro dela”, disse Fadi Quran, diretor de campanha da Avaaz, grupo de ativismo online que encomendou a pesquisa. “O Facebook pode fazer rebaixamento das páginas que mais espalham notícias, chegando a milhões com informações incorretas, e eles podem mostrar correções para todos os expostos a essas mentiras.”

De acordo com a pesquisa, quase três quartos dos entrevistados foram expostos à alegação de que Biden está planejando retirar recursos da polícia, com 32% aceitando isso como um fato. Mais de 60% leram online que o presidente Donald Trump vai acabar com os benefícios sociais se for reeleito e 27% acreditaram nisso, de acordo com a pesquisa.