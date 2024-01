23 pessoas morreram após deslizamento de terra na Colômbia

Pelo menos 23 pessoas morreram, e outras 20 ficaram feridas, após um deslizamento de terra na sexta-feira (12) em uma comunidade indígena no noroeste da Colômbia, de acordo com um novo balanço divulgado pelo governo local neste sábado (13).

"Já é um fato: 23 mortos e 20 feridos", anunciou o prefeito do município de Carmen de Atrato, Jaime Herrera, à Blu Radio.

Na noite de sexta-feira, as autoridades haviam registraram 18 mortos e 30 pessoas sob os escombros que bloquearam a estrada que liga a cidade de Medellín a Quibdó.

"Toda a ajuda disponível para Chocó nesta horrível tragédia", escreveu o presidente Gustavo Petro na rede social X.

"Desde ontem à noite trabalhamos lado a lado com organismos de emergência e socorro na rodovia Quibdó-Medellín, onde se registrou um deslizamento de terra. Mobilizamos todas as nossas capacidades para resgatar e ajudar os afetados", observou a polícia na mesma rede.

Há mais de 24 horas chove forte nessa região próxima ao Pacífico, onde está localizada uma das selvas mais chuvosas do mundo.

Imagens compartilhadas nas redes sociais e transmitidas por emissoras de televisão mostram o momento em que um pedaço de montanha se solta e soterra uma fila de carros, enquanto se ouvem gritos.

- "Dor profunda" -

"Muitas pessoas" saíram de seus veículos e "se abrigaram em uma casa" perto do município de Carmen de Atrato, "mas infelizmente veio um deslizamento de terra e a sepultou", disse uma autoridade do governo do departamento de Chocó à AFP na sexta-feira (12).

Segundo as autoridades, são vários os deslizamentos de terra que dificultam o trabalho dos socorristas e dos bombeiros que chegam ao local.

"Inclusive está se fazendo um apelo para que cheguem de helicóptero porque, como há vários deslizamentos de terra, o acesso é difícil", acrescentou a mesma fonte.

Embora a Colômbia esteja passando por uma estação de seca, o Instituto de Hidrologia, Meteorologia e Estudos Ambientais (IDEAM) havia relatado, mais cedo, a ocorrência de fortes chuvas em alguns departamentos (estados) do Pacífico e da Amazônia.

A governadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, lamentou "com profunda dor" a "grave emergência", que bloqueia a passagem da capital desse departamento para Medellín, a segunda maior cidade da Colômbia.

Governo brasileiro lamenta mortes

O governo brasileiro lamentou o deslizamento de terra que deixou mortos, feridos e desaparecidos na Colômbia na sexta-feira, 12. Segundo nota publicada no site do Itamaraty, o número de vítimas fatais do acidente chegou a 23.

"O governo brasileiro tomou conhecimento, com profunda consternação, dos deslizamentos de terra provocados por fortes chuvas em comunidade indígena no departamento de Chocó, no Noroeste da Colômbia, que levaram ao falecimento de, pelo menos, 23 pessoas, além de feridos e desaparecidos", diz o comunicado.

Na publicação, o governo do Brasil "expressa sua solidariedade aos familiares das vítimas e manifesta suas sinceras condolências ao governo e ao povo da Colômbia".