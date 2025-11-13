173 voos são cancelados por greve de pilotos da Latam no Chile

Uma greve de pilotos da Latam Airlines no Chile, que começou nesta quinta-feira, 13, comprometeu 173 voos da empresa ao redor do mundo.

Segundo a companhia aérea, os cancelamentos vão durar até a próxima segunda-feira, 17.

Cerca de 20.000 passageiros serão afetados. A Latam informou que a maioria dos clientes já está com "soluções de viagem aplicadas".

"Caso a solução proposta não atenda às necessidades dos passageiros afetados, eles poderão alterar a data ou o voo gratuitamente ou solicitar o reembolso integral da passagem", informa o comunicado.

O vice-presidente de clientes do Grupo LATAM Airlines, Paulo Miranda, afirmou que a empresa está empenhada em oferecer a melhor situação possível, "mantendo a conectividade em todo o país, principalmente nas regiões que mais precisam".

A paralisação foi convocada pelo sindicado de pilotos do Chile, após a negociação para novos contratos de trabalho falharem.

Leia a nota da Latam na íntegra:

"Santiago 12 de novembro de 2025 – O Grupo LATAM Airlines informa que, em decorrência da greve convocada por um dos sindicatos de pilotos no Chile, a empresa implementou medidas para proteger os passageiros, incluindo o cancelamento de voos programados entre 12 e 17 de novembro. Essa medida envolve a suspensão de 173 voos, afetando aproximadamente 20.000 passageiros, a grande maioria com soluções de viagem já aplicadas.

A empresa também informou que as medidas implementadas permanecerão em vigor até o término da greve. Caso a solução proposta não atenda às necessidades dos passageiros afetados, eles poderão alterar a data ou o voo gratuitamente ou solicitar o reembolso integral da passagem.

“Estamos empenhados em oferecer a melhor solução possível a todos os passageiros afetados por esta situação no Chile, mantendo a conectividade em todo o país, principalmente nas regiões que mais precisam”, afirmou Paulo Miranda, Vice-Presidente de Clientes do Grupo LATAM Airlines.

A prioridade da LATAM é proteger seus passageiros, antecipar os impactos da greve e mantê-los informados prontamente por todos os canais disponíveis. Portanto, recomenda-se que os passageiros sempre verifiquem o status de seus voos antes de se dirigirem ao aeroporto, através do site latam.com ou do aplicativo LATAM, na seção Minhas Viagens, onde podem acessar atualizações em tempo real sobre seus voos.

Por fim, a LATAM em alcançar um acordo mutuamente benéfico."