12 pessoas ficam feridas em ataque com faca em estação de Hamburgo, na Alemanha

Hamburgo, uma das cidades mais importantes da Alemanha, foi palco de um ataque violento nesta sexta-feira, 23. Um indivíduo esfaqueou 12 pessoas na plataforma entre os trilhos 13 e 14 da estação central de trens do local, uma das mais movimentadas do país.

A polícia confirmou que o suspeito foi preso e está sob custódia, mas não divulgou detalhes adicionais, segundo a agência de notícias AP.

O incidente causou pânico entre os passageiros e obrigou as autoridades a isolar parte do complexo ferroviário no centro da cidade. Segundo o corpo de bombeiros local, seis vítimas apresentam ferimentos graves e estão em estado crítico de saúde. Três estão seriamente feridas e outras três sofreram ferimentos leves.

Local estratégico

A estação central de Hamburgo é um polo importante para trens regionais, locais e de longa distância. A ação aconteceu em um ponto estratégico, o que aumentou a sensação de insegurança no transporte público da região. A polícia manteve o local isolado enquanto realizava as investigações iniciais.

As autoridades alemãs agiram rapidamente para controlar a situação e prestar socorro às vítimas. A prisão do suspeito evitou que o ataque se estendesse ou causasse ainda mais danos. A polícia segue investigando os motivos que levaram ao ato e busca entender o perfil do agressor.