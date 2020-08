Witzel afastado; China ameaça Apple: o que você precisa saber hoje

MERCADOS

Dólar despenca 3%

O dólar comercial caiu 3% nesta sexta-feira, 28, e encerrou sendo vendido a 5,416 reais. A desvalorização ocorreu em linha com a desvalorização global da moeda americana, após o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, anunciar a adoção de meta de inflação média — medida que deve manter as taxas de juro americanas próximas de zero por mais tempo. Já o Ibovespa fechou em alta com ajuda do cenário externo positivo, com os investidores ainda repercutindo a sinalização de que a taxa de juro americana deve permanecer próxima de zero por um longo período.

___

A crise chegou na Cola-Cola

A Coca-Cola está reestruturando suas operações para se adequar às “rápidas mudanças” do mercado de bebidas. A gigante americana anunciou nesta sexta-feira que deve cortar aproximadamente 4.000 postos de trabalho nos Estados Unidos, Canadá e Porto Rico, o que pode se estender para outros países globalmente. Segundo um comunicado da companhia, um programa de demissões voluntárias deve ajudar a reduzir o número de dispensas. Espera-se que os programas globais de demissão incorram em despesas que variam de 350 milhões a 550 milhões de dólares. “As mudanças estruturais da empresa resultarão na realocação de algumas pessoas e recursos, o que incluirá reduções voluntárias e involuntárias de funcionários. A companhia está trabalhando nesta próxima etapa e compartilhará mais informações no futuro”, disse a Coca-Cola em comunicado.

___

Bilionários cada dia mais ricos

Os maiores bilionários do mundo atingiram novos recordes. Na mesma semana em que Jeff Bezos, pessoa mais rica do planeta, atingiu uma fortuna de 200 bilhões de dólares, o excêntrico Elon Musk, fundador da Tesla e SpaceX, ultrapassou a marca dos 100 bilhões de dólares. Os dois ganham com a valorização das ações de empresas de tecnologia — Bezos é fundador e presidente da Amazon, empresa que vale 1,7 trilhão de dólares. A Tesla atingiu, em janeiro deste ano, um valor de mercado de 100 bilhões de dólares. Desde então, cresceu mais de quatro vezes e chegou a 421 bilhões de dólares de valor de mercado. A fabricante de carros elétricos é a mais valiosa montadora do mundo e vale mais que Volkswagen, Toyota, GM, Ford e grupo FCA somados — juntas, essas montadoras têm valor de 351,7 bilhões de dólares. Elon Musk, com 105 bilhões de dólares, é a quarta pessoa no mundo a entrar no mais seleto clube de ricaços: aqueles com fortuna superior a 100 bilhões de dólares. Fazem parte desse grupo Bezos, Bill Gates e Mark Zuckerberg, que ultrapassou a marca no início deste mês e hoje tem 111 bilhões de dólares. Musk ganhou 77,2 bilhões de dólares desde o início do ano — só não enriqueceu mais que Bezos, que somou 84,8 bilhões de dólares à sua fortuna.

___

IPO da Havan

A Havan, uma das maiores redes varejistas do país, formalizou seu processo de oferta pública inicial de ações (IPO) na B3. E o fez de forma inusitada: o fundador e presidente, Luciano Hang, escreveu uma carta aberta aos investidores onde descreve sua trajetória de um self made man que ergueu seus negócios fora do eixo Rio-São Paulo, a partir de Brusque, em Santa Catarina. Números fundamentais foram mantidos em sigilo em um primeiro momento: quanto a empresa colocará de ações à venda e pretende captar e as datas para o IPO.

___

BRASIL

Witzel afastado do governo

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou o afastamento imediato do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), por 180 dias. Segundo imagens da GloboNews, pelo menos três equipes da Polícia Federal foram ao Palácio Laranjeiras, sede do governo do Rio, desde 6 horas desta sexta-feira. O STJ expediu mandados de prisão contra Pastor Everaldo, presidente nacional do PSC e mentor da candidatura de Witzel, e contra Lucas Tristão, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do estado. A Justiça investiga compras irregulares e desvio de recursos durante a pandemia do novo coronavírus. Witzel não tem mandado de prisão contra ele. O Pastor Everaldo já foi preso nesta manhã, ainda antes das 8 horas, segundo imagens da GloboNews.

___

Furo no teto de gastos

Com uma dívida bruta próxima a 100% do PIB e um déficit fiscal primário de 934 bilhões de reais, previsto para este ano, o governo deve enfrentar um grande desafio fiscal para equacionar a extensão do auxílio emergencial e o Renda Brasil sem furar o teto de gastos. Mesmo que o auxílio emergencial seja de 300 reais por mês, seria necessário unificar diversos benefícios sociais para não exceder o espaço fiscal de 15 bilhões de reais do orçamento, aponta um estudo inédito do BTG Pactual, que controla a marca EXAME. O levantamento, elaborado pelos economistas Gabriel Barros, Álvaro Frasson e Luiza Paparounis, concluiu que a única forma de não furar o teto de gastos seria unificar os benefícios sociais atuais como o salário-família, Bolsa Família, farmácia popular, seguro defeso e abono salarial, o que, na visão do mercado, parece pouco provável. Segundo os cálculos do BTG Pactual, nesse cenário seria possível custear um benefício de 250 reais por mês para 22,5 milhões de famílias ou de 350 reais mensais a 15 milhões de famílias com um gasto de 15 bilhões de reais, respeitando o teto de gastos.

___

SUS com vacina em dezembro de 2020

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que a Anvisa propôs “acompanhar mais de perto” a aprovação da vacina, que vem sendo desenvolvida pelo instituto em parceria com a chinesa Sinovac, e que está na fase de testes em humanos no Brasil. De acordo com ele, houve “concordância imediata” pelo presidente da agência reguladora. Até o momento, os estudos chineses sobre a coronavac já foram feitos com 24.000 voluntários e que houve registro de apenas 5% de efeitos colaterais, 3% de efeitos mais graves (dor no local da aplicação) e apenas 0,18% de manifestações febris. Se o cronograma se confirmar, seriam distribuídas 45 milhões de doses da coronavac ao SUS em dezembro deste ano.

___

Governo envia plano de gastos na segunda

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2021 será enviado ao Congresso Nacional na tarde da próxima segunda-feira, 31, data limite para entrega, confirmou o Ministério da Economia nesta sexta-feira, 28. A formulação do plano de despesas e receitas da União neste ano traz um grande desafio para a equipe técnica do governo: voltar aos trilhos do ajuste fiscal no ano que vem e, ao mesmo tempo, atender à demandas sociais e econômicas ainda urgentes, em razão da pandemia de covid-19, que ainda não está controlada no país.

___

MUNDO

Novos atos contra o racismo nos EUA

Milhares de manifestantes começaram a se reunir nesta sexta-feira para uma grande marcha em Washington planejada há meses, mas que foi alimentada pela violenta prisão de um cidadão negro em Kenosha, no estado de Wisconsin, a qual reacendeu a indignação. Os protestos do movimento antirracismo nos Estados Unidos haviam diminuído, mas a indignação voltou a ganhar força no domingo, depois que o afro-americano Jacob Blake foi baleado várias vezes pela polícia, em Kenosha. Após dias de protestos violentos e depois que duas pessoas foram baleadas por um civil em uma das marchas, milhares de manifestantes devem tomar o National Mall, em Washington, para um ato em memória do histórico discurso “Eu tenho um sonho”, feito em 1963 pelo líder dos direitos civis Martin Luther King Jr.

___

China ameaça boicotar a Apple

A China poderia boicotar os produtos da Apple no país caso o governo dos Estados Unidos proíba o aplicativo chinês WeChat, advertiu nesta sexta-feira um porta-voz do governo de Pequim, em um momento de grande tensão entre as duas potências. O presidente americano, Donald Trump, que assinou no início do mês um decreto para proibir o aplicativo de compartilhamento de vídeos chinês TikTok, acusado de espionagem a favor do governo chinês, poderia fazer o mesmo com a plataforma WeChat, muito utilizada na China, que pertence ao grupo Tencent. “Se proibirem o WeChat [nos Estados Unidos] não existirá nenhuma razão para que os chineses conservem seus iPhone e produtos Apple”, advertiu no Twitter o porta-voz da diplomacia de Pequim, Zhao Lijian. Esta é uma declaração muito mais direta do que a feita por Zhao na quinta-feira, quando afirmou que “muitos chineses dizem que poderiam deixar de utilizar o iPhone se o WeChat for proibido”.

___

Macron alerta para risco de guerra civil no Líbano

Na noite de quinta-feira, 27, integrantes do Hezbollah, grupo xiita com forte influência no governo libanês, e jovens sunitas, de uma outra vertente da religião islâmica, entraram em confronto em Beirute. Houve troca de tiros e duas pessoas morreram. No Líbano, guerras entre facções em grandes cidades costumam ser pouco frequentes, por isso o fato despertou preocupações. Nos meios diplomáticos, a ideia de uma guerra civil não é tratada como um risco eminente, mas discute-se a contínua piora da situação econômica, política e social do Líbano. A explosão no Porto de Beirute deixou 300.000 famílias desabrigadas e destruiu boa parte da cidade. Ao mesmo tempo, a economia mergulha cada vez mais no caos.

___