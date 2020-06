Warren Buffett decepciona em meio ao rali das bolsas

Um dos mais respeitados investidores do mundo, Warren Buffett se tornou alvo de críticas devido ao desempenho da Berkshire Hathaway nos últimos anos e, principalmente, durante a crise do coronavírus.

Na última década, sua holding sequer bateu a média do mercado. De 2009 a 2019, as ações da Berkshire Hathaway subiram 252%, enquanto índice o S&P 500, 257%. Em 2019, a diferença foi ainda maior, quando o principal índice americano avançou 28,9% e sua companhia, 10,9%. Neste ano, os papéis da Berkshire Hathaway acumulam desvalorização de 19%, enquanto o S&P 500 caminha para reverter as perdas.

A Berkshire está com “baixo desempenho crônico”, disse ao Financial Times Cathy Seifert, analista da CFRA Research responsável por cobrir a empresa. Segundo ela, as apostas de Buffett na Kraft Heinz e na petroleira Occidental Petroleum, que não está mais pagando dividendos, mancharam a reputação do megainvestidor.

No primeiro trimestre, o resultado líquido da Berkshire Hathaway foi negativo em 49,7 bilhões de dólares ante o lucro de 21,6 bilhões de dólares no mesmo período do ano passado.

Em abril, quando podia recuperar parte das perdas em meio ao rali das bolsas, a empresa fez justamente o contrário, aumentando o caixa para 137 bilhões de dólares. No mês, a empresa de Buffett vendeu as ações de companhias aéreas, realizando perdas. Pouco tempo depois, as ações do setor dispararam.

“Se o rali começou no final de março e ele era um vendedor líquido em abril, parece que. . . ele perdeu tudo. Muitos investidores de varejo estavam colocando dinheiro e se saindo melhor do que os investidores profissionais. Eu acho que você pode incluir Buffett nesse”, comentou ao FT James Shanahan, analista da Edward Jones.

Sobre o desempenho abaixo da média de mercado, Buffett mencionou, em sua reunião anual com acionistas, que a Berkshire é sólida em termos de retornos ao longo do tempo, mas que “não gostaria de apostar a vida se venceremos o S&P 500 nos próximos 10 anos”.