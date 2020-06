Wall St encerra em alta após Fed amenizar preocupações

Wall Street encerrou em alta nesta segunda-feira seguindo anúncio do banco central dos EUA sobre seu programa de compra de títulos corporativos que impulsionou a confiança dos investidores, a qual vinha oscilando em meio a um aumento nos novos casos do Covid-19.

Todos os três principais índices de ações dos EUA reverteram as perdas ao longo das negociações da tarde, após a decisão do Federal Reserve de aplicar uma abordagem de indexação à sua linha de crédito corporativo no mercado secundário para criar um portfólio mais diversificado.

Segundo dados preliminares, o Dow Jones subiu 0,66%, para 25.774,71 pontos, o S&P 500 valorizou 0,87%, para 3.067,68 pontos e o Nasdaq avançou 1,44%, para 9.727,07 pontos.

No Brasil, a bolsa brasileira também diminuiu o ritmo de sua queda e fechou em -0,26%.