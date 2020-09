Volta às aulas em SP?; superfábrica de vacinas no RJ e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (17) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: BCs, minério de ferro e o que mais move o mercado nesta quinta

Commodity volta a se desvalorizar na bolsa de Dalian e deve seguir pressionando ações de empresas do setor

Prefeitura de São Paulo anuncia se aulas voltam este ano ou só em 2021

Prefeito Bruno Covas vai divulgar o resultado de um inquérito sorológico que identifica quantas crianças já tiveram covid-19 na cidade

Fábrica de vacinas da Fiocruz no Rio será a maior da América Latina

Complexo vai abrigar toda a produção que hoje é fabricada em Bio-Manguinhos; obras irão gerar cinco mil empregos na cidade

Câmara discute hoje incentivos à abertura de contas bancárias digitais

A aprovação da medida provisória 982, de junho, deve acelerar o ritmo de adoção de tecnologias bancárias, dizem especialistas do setor

Twitter apagará publicações falsas sobre eleição nos EUA a partir de hoje

De acordo com a empresa americana, a meta é “proteger as pessoas contra conteúdos que podem suprimir os votos”. Mas será o suficiente?

Sony pode terceirizar montagem do Playstation 5 na Zona Franca de Manaus

A companhia japonesa já adotou o modelo de negócio durante a comercialização da quarta geração do produto no país

Pandemia de coronavírus transforma Estados Unidos em país de freelancers

Estudo aponta que ao menos 59 milhões de pessoas, cerca de 30% da força de trabalho dos Estados Unidos, fez pelo menos algum trabalho extra neste ano

Guerra contra o TikTok frustra ambições tecnológicas da China

Dos smartphones até as infraestruturas para rede 5G da Huawei, o forte avanço das empresas de tecnologia da China gerou resistência dos Estados Unidos

Black Friday de 2020 deve ser a maior de todos os tempos

Estudo da AppsFlyer enviado com exclusividade à EXAME aponta que os downloads de apps de e-commerce aumentaram 100% durante pandemia

Veja os 20 fundos de previdência que mais renderam no ano

Levantamento feito pela gestora Magnetis mostra que fundos renderam até 37% no acumulado da pandemia

Navio autônomo Mayflower vai coletar dados do Oceano em missão inédita

O navio usa a visão um computador da IBM para detectar perigos no oceano com câmeras, é capaz de observar a previsão do tempo

Bilionário fundador da Duty Free doa toda a sua fortuna

Charles “Chuck” Feeney, de 89 anos, realizou um sonho inusitado há três dias: doar todo o seu dinheiro enquanto vivo

Política e mundo

PF intima Bolsonaro a depor pessoalmente sobre interferência na corporação

Intimação foi feita por e-mail à AGU e deu ao presidente a possibilidade de escolher entre os dias 21 a 23 de setembro

Bolsonaro entra com recurso no STF contra depoimento presencial

A defesa do presidente quer garantir o direito de Bolsonaro prestar o depoimento por escrito na investigação que apura se ele interferiu na Polícia Federal

Pazuello diz que vacinação contra covid-19 deve começar em janeiro

Ministro da Saúde afirmou que o Brasil deve receber as vacinas contra covid-19 da AstraZeneca no início de 2021

Enquanto você desligou…

Magalu e Amazon estão interessadas na compra dos Correios, diz ministro

Segundo titular da pasta das Comunicações, Fábio Faria, DHL e FedEx também têm interesse no processo de privatização da estatal

C&A lança “máquina de refrigerante” para vender camisetas

Uma estação de vendas já foi instalada dentro de um supermercado Extra e projeto pode ser levado para estações de metrô e vias públicas

Pesquisas mostram abismo no mercado de trabalho para profissionais negros

Os profissionais com ensino superior não estão subindo de cargo dentro das empresas, ficando fora de cargos de média e alta gestão

Está disperso? Confira cinco hábitos para manter o foco durante o dia

Está com dificuldade para se concentrar atualmente? Confira algumas técnicas que podem te ajudar

Megalive debate vacina da covid-19: qual, quando, como e em quem?

Evento virtual trata de grandes questões em aberto na busca por uma vacina contra o novo coronavírus

Agenda

Na Europa acontecerá a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

Já os Estados Unidos vão divulgar o índice de licenças de construção emitidas em agosto, que mede a força do mercado imobiliário.

Frase do dia

