Vencimento de opções, inflação e balanços de Azul, Qualicorp e CVC

Para a próxima semana, passado o primeiro turno das eleições municipais no domingo, a expectativa é que seja retomada as atividades legislativas. O mercado busca por respostas sobre como será conduzido o tema fiscal, incluindo a discussão sobre o Orçamento da União para 2021, o teto de gastos e o andamento das reformas.

No campo de indicadores econômicos, a agenda doméstica é mais amena, com foco para os índices de inflação. Do lado corporativo, com a temporada de balanços do 3º trimestre chegando ao fim, as divulgações dos números ficam concentrados na segunda-feira, com destaque para Azul (AZUL4), Qualicorp (QUAL3) e CVC Brasil (CVCB3).

Além disso, o noticiário envolvendo produção de vacinas contra Covid-19, assim como o avanço de novos casos pelo mundo, seguirá influenciando as bolsas. Há expectativa também sobre avanços em relação à aprovação de um novo pacote de estímulos nos Estados Unidos.

Segunda-feira, 16 de novembro

Do lado econômico, destaque para o IGP-10 de novembro. Pelas projeções da Haitong, o índice deve avançar 3,53% na comparação mensal e, 23,8% em termos anualizados. Apesar da aceleração, o economista-chefe do banco, Flávio Serrano, diz que a tendência da inflação deve permanecer em linha com as metas de médio prazo. “Estamos muito mais preocupados com o imbróglio fiscal que pode elevar a inflação no médio prazo do que com a recente alta dos preços dos alimentos”.

Na B3, ocorre o vencimento de opções sobre ações, o que deve trazer volatilidade para a Bolsa brasileira.

No campo corporativo, Azul (AZUL4), CVC Brasil (CVCB3), NotreDame Intermédica (GNDI3), Gafisa (GFSA3), IMC (MEAL3) e Qualicorp (QUAL3) divulgam resultados do terceiro trimestre.

Terça-feira, 17 de novembro

No Brasil, será divulgado o IPC da segunda quadrissemana de novembro, enquanto, nos Estados Unidos, saem os dados de vendas no varejo e produção industrial de outubro.

Do lado corporativo, o mercado fica de olho na nova rodada de negociações entre Vale (VALE3), o governo de Minas Gerais, Ministério Público de Minas e Defensoria Pública sobre a indenização referente aos danos causados pelo rompimento de barragem em Brumadinho. No mesmo dia, ocorre a assembleia geral extraordinária da Linx (LINX3) sobre o acordo de incorporação de suas ações pela Stone.

Quarta-feira, 18 de novembro

Do lado dos indicadores econômicos, será divulgada a primeira prévia do IGP-M de novembro no Brasil. No exterior, sai o índice de preços ao consumidor (CPI) na Zona do Euro.

Na B3, tem vencimento de opções sobre Ibovespa, que também pode trazer volatilidade ao mercado.

Quinta-feira, 19 de novembro

Nos EUA, saem os pedidos semanais de seguro-desemprego e dados de vendas de casas usadas de outubro.

Sexta-feira, 20 de novembro

Na Zona do Euro, é divulgado o indicador de confiança do consumidor.

