Vem aí a nota de R$200; queda histórica no PIB alemão e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (30) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Em pleno 2020, Brasil precisa mesmo de notas de R$ 200 em circulação?

Anúncio surpresa do BC traz incertezas sobre a real necessidade de mais notas circulando, em meio a baixa inflação e acelerado processo de digitalização

Alemanha tem maior queda no PIB desde a Segunda Guerra Mundial

Com a pandemia de coronavírus, tanto as exportações como as importações de bens e serviços registraram forte queda

Ao impulsionar renda em até 70%, auxílio escancara pobreza no Brasil

Estimativas iniciais do governo previam por volta de 30 milhões de pessoas elegíveis; mais de 64 milhões de brasileiros foram cotemplados até agora

Reforma tributária volta a ser debatida no Congresso. Agora vai?

Comissão mista discute a unificação de propostas de parlamentares e do Executivo

Alemanha tem queda histórica do PIB — EUA também deve anunciar recorde

Americanos devem registrar a maior contração da economia por trimestre desde a Segunda Guerra; Alemanha teve pior desempenho em meio século

Facebook encara críticas, boicote e revés nos pagamentos via WhatsApp

A rede social de Mark Zuckerberg divulga nesta quinta-feira os resultados financeiros do segundo trimestre

Amazon divulga balanço e revela efeito da covid-19 no varejo online

A projeção média dos analistas de mercado é de uma elevação de 28% no faturamento da Amazon no período de abril a junho

Huawei supera Samsung e vira líder de vendas de celulares pela 1ª vez

Apesar das sanções americanas, a Huawei vendeu 55,8 milhões de celulares no 2º trimestre, superando pela primeira vez a Samsung, com 53,7 milhões

Nasa lança missão nesta quinta para descobrir se existiu vida em Marte

Nasa enviará dois veículos exploradores, o robô Perseverance e o helicóptero Ingenuity, para estudar o planeta vermelho. Saiba como assistir

Vale tem lucro de US$995 mi no 2º tri e retoma política de dividendos

No mesmo período do ano passado, mineradora registrou prejuízo de 133 milhões de dólares

Grupo Soma, dono da Farm e Animale, movimenta R$1,82 bilhão em IPO

A operação da companhia captou 1,35 bilhão de reais na oferta primária, ações novas, cujos recursos irão para o caixa

Política e mundo

Guedes condiciona maior isenção do IR a ampliação de base com novo imposto

Segundo Guedes, com a arrecadação do novo tributo, o governo poderá mudar o IR e reduzir outros impostos por meio de uma redistribuição da carga tributária

Toffoli suspende investigação da Lava Jato contra José Serra

O tucano e sua filha, Verônica Serra, se tornaram réus no caso nesta mesma quarta

Enquanto você desligou…

O salário é baixo no BB? Veja os salários de presidentes de empresas

O governo fez ofertas para executivos do mercado assumirem a presidência do Banco do Brasil, mas o salário não agradou

Em breve na B3: primeiro fundo de imóvel escolar com alvos de R$ 800 mi

Mint Capital, controladora da Bahema, iniciou fundo em março com R$ 78 milhões em ativos

Fim da moda, prejuízo e pandemia: como Grow, ex-Yellow, foi do boom à lona

A Grow, vinda da fusão de Yellow e Grin, pediu recuperação judicial após meses de crise. O pedido marca a queda do modelo dos outrora louvados patinetes

Lucro do PayPal dispara 86% com aumento de gastos online

Lucro líquido aumentou para 1,53 bilhão de dólares, ou 1,29 dólar por ação, no trimestre encerrado em 30 de junho

Amazon, Apple, Facebook e Google negam monopólio em audiência nos EUA

Com um valor combinado de cerca de 5 trilhões de dólares, quatro gigantes de tecnologia tentam provar que não são tão poderosas assim

Agenda

Nesta quinta-feira (30), os EUA divulgam os resultados do seu Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre de 2020. Índice é a medida mais ampla da atividade econômica e é um indicador chave para a saúde da economia. Também nos EUA, o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho.

Na China, será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de julho, que libera os dados da produção industrial no período. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Lives

18h – Riscos e perspectivas para commodities globais

Thomas de Mello, gestor da One Partners, debate com Juliana Machado, da Exame Research. Assista aqui

Frase do dia

“A humanidade, na busca pelo que fazer na vida, deixa de viver” — Margaret Fuller.