Varejistas digitais disparam até 6,6%; só 14 das 77 ações do Ibovespa caem

As ações do Itaú (ITUB4), que chegaram a disparar 7,07% na máxima do dia, fecharam com ganhos de 3,99% nesta quarta-feira, 4, após o banco informar que considera vender uma fatia de 5% que possui da XP por meio de oferta pública. A forte alta dos papéis ajudaram a impulsionar o Ibovespa, que encerrou com alta de 1,97%. Para analistas do Credit Suisse, a transação seria uma “dupla vitória” para o Itaú, “destravando um valor significativo e ao mesmo tempo aumentando o CET-1 para níveis pré-crise”. O potencial de criação de valor estimado pelos analistas está entre 7% a 17%.

Na noite de terça-feira, 3, o banco também divulgou seu resultado do terceiro trimestre, com lucro líquido recorrente de 5 bilhões de reais, cerca de 30% abaixo do mesmo período do ano passado.

É hora de seguir investindo em ações de bancos? Monte a melhor estratégia com os especialistas da EXAME Research

Os analistas da Exame Research ressaltaram que, se “por um lado, há certa dúvida em relação à saída do Itaú, considerando o crescimento ainda firme da XP. Por outro, a fatia detida pelo Itaú já passou por uma valorização de mais de 10 vezes desde a aquisição”.

Enquanto as ações do Itaú dispararam, na Nasdaq, os papéis da XP recuaram 4,63%. Para os analistas do Credit Suisse, o efeito negativo sobre os papéis da corretora já era esperado, dado que se espera uma inundação dos papéis no mercado, com possibilidade, inclusive, de as ações da XP serem negociadas na B3 por meio da criação de uma nova companhia. “A ‘NewCo’ de fato já vai nascer com mais de 500.000 investidores. Também se espera que o free float potencial dessa nova empresa seja de 29 bilhões reais. Em geral nossos analistas reforçam a recomendação de outperform para Itaú e mantêm o underperform [equivalente a venda] para XP Inc. com base no valuation e o potencial overhang.”

B3

A possibilidade de os papéis da XP serem negociados na B3 (B3SA3), segundo o Credit Suisse, tende a ser positivo para as ações da administradora da bolsa, que se valorizaram 6,14%, figurando como a maior contribuição positiva, em pontos, para o Ibovespa na sessão.

Varejistas digitais

As ações de Magazine Luiza (MGLU3), B2W (BTOW3) e Via Varejo (VVAR3) subiram 4,80%, 6,59% e 5,49%, respectivamente, acompanhando o bom humor com ações de tecnologia no mercado americano, onde o índice Nasdaq subiu cerca de 4%. Com o Senado caminhando para ter maioria republicana, investidores acreditam que seria mais difícil um eventual governo Joe Biden aprovar aumento de impostos e regulamentação sobre as gigantes do setor. Nos EUA, os papéis da Apple, Amazon e Microsoft subiram mais de 4%.

Siderúrgicas, maiores baixas

Em dia positivo para os mercados, apenas 14 das 77 ações do Ibovespa fecharam em queda hoje, com as siderúrgicas, que ontem figuraram entre os maiores ganhos em meio à notícia sobre reajuste de preço do aço, encabeçando as perdas. Os papéis de CSN (CSNA3), Gerdau (GGBR4), Metalúrgica Gerdau (GOAU4) e Usiminas (USIM5) caíram entre 4,24% e 3,45%.

Também entre as commodities, Vale (VALE3) apareceu na sequência, com queda de 2,78%.

Minerva

As ações da Minerva (BEEF3) subiram 1,02%, após reverter o prejuízo do mesmo do terceiro trimestre do ano passado e registrar lucro de 58 milhões de reais. A receita líquida da companhia saltou 14% para 5,137 bilhões de reais, ficando acima do consenso de mercado, que era de 4,897 bilhões de reais. Com índice de alavancagem encerrando o trimestre abaixo de 2,5x, a companhia também decidiu antecipar a distribuição de dividendos.

Ecorodovias

Com resultado programado para ser divulgado nesta noite, a Ecorodovias (ECOR3) já liberou o desempenho operacional com informações sobre o tráfego em suas rodovias entre meados de março e o início de novembro. Os números tiveram alguma evolução em relação aos meses anteriores, mas, no acumulado, seguem inferiores aos do mesmo período do ano passado. Ainda assim, há expectativa de que o volume de tráfego nas rodovias se normalize rapidamente. Na bolsa, os papéis da Ecorodovias fecharam em alta de 6,55%.

IRB Brasil

Ainda que o IRB Brasil (IRBR3) tenha conseguido diminuir seu prejuízo líquido de 685,1 milhões de reais, no segundo trimestre, para 229,8 milhões de reais no terceiro, os papéis da companhia registraram queda de 2,66%. No acumulado do ano, o prejuízo da companhia é de 901,1 milhões de reais. Segundo o próprio IRB,o resultado reflete “a aceleração nos avisos de sinistros internacionais, explicados pelo momento de incertezas na economia e na companhia”. “Acreditamos alcançar números positivos no próximo ano, com a melhoria de prêmios, especialmente em grandes riscos, como nos setores de petróleo, patrimonial e rural”, afirmam em balanço.

Méliuz

A oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações da Méliuz (CASH3) saiu a 10 reais por papel, no piso da faixa indicativa de 10 reais a 12,50 reais, segundo informações do site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As ações da companhia estreiam na B3 amanhã.