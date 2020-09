Vale sobe mais de 4% com anúncio de dividendos e lidera altas do Ibovespa

Com o anúncio da Vale sobre o pagamento de dividendos aos acionistas na noite desta quinta-feira, 10, as ações da mineradora saltaram mais de 4% na manhã desta sexta-feira, 11, liderando as altas do Ibovespa.

O Conselho de Administração da companhia aprovou remuneração no valor bruto de 2,4075 reais por ação, em 30 de setembro, totalizando 12,4 bilhões de reais, ou 2,3 bilhões de dólares.

Segundo o fato relevante, 1,4102 real por ação será pago em forma de dividendos e 0,9973 por papel em forma de juros sobre o capital próprio.

O anúncio ocorre uma semana após o Ministério Público Federal pedir a suspensão do pagamento de dividendos pela mineradora. O MPF ajuizou ação civil pública com pedido de liminar para uma intervenção na alta cúpula da Vale e, como medida coercitiva, foi solicitada a suspensão do pagamento de dividendos. A Justiça de Minas Gerais negou o pedido.