Vacinas em risco?; B3 lança índice de ESG e tudo para ler hoje

As vacinas da covid-19 estão em risco com a suspensão da AstraZeneca?

AstraZeneca, laboratório avançado contra o novo coronavírus suspendeu testes da vacina após um caso de mielite transversa; fabricantes se unem

Oi recebe aprovação de credores para vender operação de telefonia móvel

Mudanças no plano de recuperação judicial vão permitir à empresa se desfazer da maior parte dos seus ativos e se dedicar à fibra óptica

No radar: a grande correção, IPCA e o que mais move o mercado nesta quarta

Após Nasdaq cair pelo terceiro pregão consecutivo, mercado espera reversão do movimento de queda das ações de tecnologia

Mais amplo e pela 1ª vez sem Petrobras, B3 lança novo índice ESG

Gestor vê necessidade de setor de combustível fóssil ser excluído para sempre de índices sustentáveis

Big techs perdem mais de uma B3 em valor de mercado em 3 sessões

Apple, Microsoft, Alphabet e Amazon tiveram queda conjunta de 861 bilhões de dólares desde a última quinta-feira, aponta Economatica

Governo não vai intervir nos preços de alimentos, diz Tereza Cristina

A ministra da Agriculta afirmou que não há nenhum risco de desabastecimento dos alimentos da cesta básica para o consumidor brasileiro

Maia homenageia Toffoli, do STF, em sessão solene na Câmara nesta quarta

Ministro deixa a presidência da Corte amanhã. Em Brasília, há quem veja a cerimônia como um gesto de Maia para conseguir apoio à reeleição na Câmara

Após prisões, pirataria sofre queda impressionante na internet

Publicação de itens pirateados caiu em 91% após a prisão de três membros de um grupo americano de piratas

Google lança Android 11 com função adorada no iPhone

A atualização chegou primeiro para os celulares Pixel, OnePlus, Xiaomi, Oppo e realme

Motorola deve apresentar Razr 2 nesta quarta, novo smartphone dobrável

Novo modelo pode ser compatível com 5G e deve ser a aposta da empresa em ano de queda nas vendas de smartphones no mundo

Saraiva busca aval de credores para encolher para 13 lojas e evitar quebra

Rede de livrarias vai propor em assembleia se desfazer de até 44 das 57 unidades para abater dívida no processo de recuperação judicial

#NãoVolte: CEOs lançam campanha para que o mundo não volte ao normal

Para esses líderes empresariais, o mundo de antes da pandemia não era o ideal. Agora, eles querem construir a utopia

Alcolumbre segura votação de 22 vetos presidenciais

O Congresso começou a analisar vetos presidenciais no início de agosto, mas deixou os mais polêmicos para depois

Tese que permitiu foro a Flávio Bolsonaro opõe turmas no STF

Se Flávio fosse julgado pela Primeira Turma, as chances de garantir o foro seriam praticamente nulas. Entenda:

Dirceu passa por cirurgia após suspeita de câncer no rim

De acordo com o Hospital Sírio-Libanês, a intervenção no ex-ministro foi um sucesso e a previsão é de alta nesta quarta

Trump anunciará retirada das tropas do Iraque e Afeganistão

Mais de 10 mil soldados americanos estão nos dois países atualmente

Mais um líder da oposição é detido em Belarus

O jurista de 39 anos é um dos sete membros do conselho formado para tirar o ditador Alexander Lukashenko do poder

Campo de refugiados superlotado pega fogo na Grécia

Os incêndios estavam espalhados ao redor do campo e dentro da estrutura que abriga quase 12.700 migrantes

Rússia denuncia “desinformação” no caso Navalny para impor sanções

De acordo com a Alemanha, o opositor foi envenenado com um agente neurotóxico do tipo Novichok

NotCo recebe aporte de US$ 85 milhões e mira expansão no Brasil

Startup chilena que produz alimentos como hambúrgueres, leite, maionese e até sorvete à base de plantas já vale US$ 250 milhões

Como dar um “match” com o futuro do trabalho? Ex-diretor do Tinder ensina

O executivo dá palestras e escreve livros sobre transformação digital. Em entrevista, ele ensina sobre as competências essenciais para o futuro

De olho na telemedicina, startup cria serviço de consultas médicas a R$ 79

Criado pela startup Conexa Saúde, serviço DocPass estreia com mais de 6 mil médicos

Grupo de poker do fundador da Easy Taxi virou um programa de mentoria

Tallis Gomes, da Singu, Bruno Nardon Felici, da Rappi, e Alfredo Soares, diretor da Vtex, fundaram programa de mentoria para gestores de grandes empresas

Reclamações sobre apps de entrega disparam até 343% na pandemia

iFood, Rappi e Loggi encaram aumento dos problemas como consequência de maior uso dos aplicativos

Nesta quarta-feira (9), o Brasil divulga os números da inflação para o mês de agosto e o acumulado do ano. O dado é medido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e é um dos principais indicadores da economia nacional.

