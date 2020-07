Vacina Moderna na última fase; aéreas vão sobreviver? e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (27) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Moderna inicia hoje última fase de testes de vacina contra covid-19

Vacina potencial será administrada em duas doses e os testes devem durar até outubro

Vacina tem sucesso contra mutação do coronavírus e deixa cura mais próxima

A vacina da Moderna foi testada para a mutação do vírus mais comum no mundo, presente em mais de 70% das infecções confirmadas

Máscaras cairão: Ryanair mostra tamanho do buraco das aéreas

Se as coisas estão ruins para low cost irlandesa, uma das mais rentáveis do setor, a situação das concorrentes é ainda mais dramática

Resultado do Carrefour mostrará disputa pelo carrinho de supermercado

Apesar da corrida ao supermercado e de o setor se beneficiar por vendas essenciais, as grandes redes sofrem com margens apertadas e concorrência crescente

Com praias cheias, prefeitura do Rio retira 400 pessoas da areia da orla

Até a tarde de domingo, Guarda Municipal multou 218 pessoas na cidade por estarem sem a máscara, item obrigatório na cidade desde abril

Lojistas têm perdas de até 90% na reabertura de comércio no Rio

Somente o Saara, tradicional ponto de vendas da cidade, registrou queda de 50% nas vendas do comércio

Congresso dos EUA deve apresentar novo pacote de US$ 1 tri em estímulos

No fim de julho, vence o prazo para que os mais de 30 milhões de americanos que perderam seus empregos pelo coronavírus continuem a receber 600 dólares

Estados Unidos registra mais de 55 mil casos de covid-19 em 24 horas

Essa foi a primeira vez em quase duas semanas que o número de caso nos EUA, país mais atingindo pela covid-19 no mundo, foi menor do que 60 mil

Política e mundo

Rio cancela festa de Réveillon em Copacabana devido à pandemia de covid-19

A prefeitura estuda alternativas para a festa, como transmissões ao vivo para TV , internet e streaming

Sindicatos acusam Bolsonaro de genocídio em tribunal internacional de Haia

Documento alega que a omissão do presidente diante da crise do novo coronavírus caracteriza um crime contra a humanidade

Política ambiental de Bolsonaro prejudica toda a região, diz Nobel da Paz

Um dos caminhos para reduzir o desmatamento, acredita Santos, é a pressão de eleitores e consumidores sobre governos e empresas

Governo Bolsonaro me usou como desculpa para falta de avanços, diz Moro

Ex-ministro da Justiça diz que não dá para combater corrupção sem respeitar a lei e a autonomia das instituições que investigam e denunciam crimes

Após expulsar americanos, China entra no consulado dos EUA em Chegdu

O consulado americano em Chengdu, aberto em 1985, entrou para a longa lista de sanções entre Estados Unidos e China

A 100 dias da eleição presidencial, Biden lidera nos Estados que importam

Pesquisas indicam que o candidato democrata está na dianteira em Estados-chave como Michigan e Flórida. Trump muda de discurso para reverter desvantagem

“Daremos golpe onde quisermos”, diz Musk após insinuações sobre a Bolívia

O bilionário da Tesla reage a seguidor no Twitter sobre suposto apoio à derrubada de Evo Morales para garantir o suprimento de lítio para carros elétricos

Coreia do Norte enfim registra o primeiro caso “suspeito” de coronavírus

Segundo a agência de notícias do governo, o caso suspeito é de uma pessoa que voltou ao país depois de cruzar ilegalmente a fronteira com a Coreia do Sul

Enquanto você desligou…

Santander contrata trainee e paga R$ 6.700. Veja outras 36 oportunidades

Confira a seleção de oportunidades de estágio e trainee em empresas como a Unilever, Ambev, Amazon, AWS e Bunge

25 eventos online para empreendedores que acontecem esta semana

Confira cursos, eventos e palestras que serão disponibilizados online para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Ilhas Bermudas criam visto de um ano para trabalhadores remotos

Se o trabalho pode ser feito de qualquer lugar, por que não mover o home office para outro país?

Com quarentena, venda de piscinas dispara e iGUi cresce 123% em junho

Rede de franquias faturou 495,8 milhões de reais em 2019 e projeta crescimento de até 30% este ano

Essas 5 mulheres comandam negócios que você deveria conhecer

No Dia da Mulher Negra EXAME destaca cinco das empreendedoras cujo os trabalhos são essenciais na luta contra a disparidade racial

Magazine Luiza vai operar 214 lojas com energia solar em 2021

A varejista fechou acordo com GreenYellow para o fornecimento de 9307,1 MWh por ano para abastecer as lojas com energia sustentável

Do que reclamam os entregadores em greve

EXAME conversou com entregadores de aplicativo de três cidades sobre o dia-a-dia do trabalho; categoria faz nova paralisação neste sábado

Agenda

Nesta segunda-feira (27), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Os Estados Unidos divulgam os pedidos de bens duráveis, que medem a variação do valor total das novas encomendas.

Frase do dia

“Escreva algo que valha a pena ler, ou faça alguma coisa que valha a pena escrever” — Benjamin Franklin.