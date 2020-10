Vacina da Sinovac na China; pré-venda do IPhone12 e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (16) para começar o dia bem informado

As quentes do dia

Covid-19: Prevista para dezembro em SP, vacina chega à China por US$60

Os moradores da cidade de Jiaxing vão receber a vacina contra covid-19 da Sinovac Biotech, que ainda não foi aprovada

iPhones 12 entram em pré-venda: é o começo de um super ciclo para a Apple?

Último pico significativo de vendas do aparelho foi em 2017, mas analistas estimam que boa parte dos usuários pode trocar de smartphone este ano

Doria anuncia plano para retomada da economia e privatizações

Criado pelo secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, o Programa Retomada 21/22 tem o objetivo de atrair investimentos internos e externos

No radar: CSN, vendas no varejo e o que mais move o mercado nesta sexta

Mercados ensaiam recuperação após medidas de isolamento na Europa ter derrubado as bolsas do continente

Apesar de ansiedade, investidores mantêm apostas em ações

Fundos de investimento aumentaram exposição líquida a empresas individuais para uma máxima de cinco anos

Wall Street a caminho de fechar ano com US$ 100 bi em trading

Receitas em trading dos primeiros três trimestres já superam as de qualquer ano inteiro desde 2010; faturamento impulsiona balanços de bancos

Governo decide hoje se vai zerar tarifas de importação de soja e milho

Medida já foi adotada para o arroz para aumentar a oferta e forçar a queda dos preços no mercado doméstico

SpaceX lançará satélite para rastrear aumento do nível do mar

Missão será rastrear como o aumento acelerado do nível do mar tem transformado as linhas costeiras, ameaçando mais de um terço da população mundial

Remdesivir não reduz mortalidade de pacientes de covid-19, diz estudo

O antiviral remdesivir teve pouco ou quase nenhum efeito sobre os tempos de internação ou chances de sobrevivência dos pacientes, concluiu estudo

Caixa: 3,6 milhões recebem o auxílio emergencial nesta sexta-feira

A partir desta data os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos

Concorrente da Avenue, corretora australiana Stake é lançada no Brasil

Sócios querem incentivar investimento direto em ações nos Estados Unidos em momento de maior acesso a BDRs

Sozinhos, nem governo, nem empresas salvam a Amazônia, diz Santander

Banco se uniu a Itaú e Bradesco para criar plano para a floresta. Segundo sua diretora de sustentabilidade, é preciso aprender a operar na Amazônia

Política e Mundo

STF: Marco Aurélio critica Fux por cassar decisão sobre André do Rap

Derrotado no plenário da Corte, ministro Marco Aurélio vai seguir a decisão que não permite a soltura automática de presos preventivos após 90 dias

Vacinação da covid-19 em janeiro, pelo SUS, começa com 7% da população

De acordo com o Ministério da Saúde, o primeiro lote da vacina de Oxford será de 15 milhões de doses. Ainda não está definido como será a distribuição

Bolívia vai às urnas no domingo dividida sobre futuro de Evo Morales

A Bolívia vai às urnas dividida numa disputa embolada entre o candidato socialista Luis Arce, do partido de Morales, e o ex-presidente centrista Carlos Mesa

Enquanto você desligou

Para Orkut, o líder deve focar na diversidade… e marcar um happy hour

Para Orkut Buyukkokten, criador da famosa rede que leva seu nome, o home office não vai substituir as interações presenciais no trabalho

Startup do Bradesco compra rival e cria gigante em ‘call center do futuro’

Empresa D1, de comunicação ao cliente com uso de tecnologia, paga R$ 85 milhões para comprar a Smarkio, de inteligência artificial no atendimento

Retomada do Ibovespa não deve passar por bancos e commodities, diz Perfin

Para Alexandre Sabanai, gestor da casa, alta do dólar pode ser “a única salvação” de empresas de commodities

Aumento de produção da Vale é golpe para rali do minério

A mineradora brasileira divulga na segunda, 19, os números relativos à sua produção no terceiro trimestre

Agenda

Nesta sexta-feira, os olhares vão se voltar para dados divulgados nos Estados Unidos sobre as vendas do varejo do mês de setembro. Enquanto isso, na União Europeia, será divulgado o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de setembro e anual. O IPC mede a evolução dos preços de bens e serviços.