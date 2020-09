Vacina chinesa funcionou?; “Rali” nas ações da Oi? e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (8) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Vacina da covid-19 já funcionou com centenas de milhares, diz grupo chinês

Segundo o CNBG, do governo chinês, a vacina contra o novo coronavírus pode proteger quem tomá-la por até três anos

Vacina chinesa contra covid-19, Sinovac mostra menos eficácia em idosos

Autoridades de saúde estão preocupadas se as vacinas experimentais podem proteger idosos, cujo sistema imunológico geralmente não reage de forma às vacinas

Oi realiza assembleia com credores e pode gerar novo ‘rali’ nas ações

Em recuperação judicial desde 2017, empresa busca aval para vender a maior parte dos seus ativos; ação subiu 80% em menos de 3 meses

No radar: dissociação de Trump e o que mais move o mercado nesta terça

Presidente americano fala em fazer uma dissociação entre China e Estados Unidos e ameaça empresas americanas que terceirizam mão de obra para a China

Funcionários dos Correios fazem protesto em São Paulo — greve continua

Em greve há três semanas, trabalhadores dos Correios pressionam o governo pela manutenção do acordo coletivo da categoria

Novo pacto federativo pode excluir gasto mínimo para saúde e educação

Relatório sobre PEC do pacto federativo deve ser entregue ainda nesta semana pelo senador Marcio Bittar (MDB-AC). A PEC deve trazer ainda o Renda Brasil

RS autoriza volta às aulas em meio a desconfiança de pais e professores

Decreto do governo gaúcho autoriza reabertura gradual de escolas. Pesquisa Ibope mostra que 72% dos brasileiros são contra volta da aulas antes de vacina

Cinemas aguardam sinal verde para reabrir em São Paulo

Caso São Paulo entre na fase 4 (Verde) no dia 20 de setembro, as salas de cinema estarão liberadas a retomar suas atividades

“Rei da água” chega a fortuna de R$ 260 bilhões após IPO na China

Zhong Shanshan, dono da produtora de água mineral Nongfu e grande acionista de farmacêutica, já é mais rico que o mexicano Carlos Slim

Política e mundo

Mortes pelo novo coronavírus no Brasil caem 17% na média móvel semanal

Casos da infecção covid-19 chegam a 4.147.598 no país, enquanto óbitos somam 127.001, segundo o consórcio de veículos de imprensa que faz a contagem

Em pronunciamento, Bolsonaro destaca compromisso com a Constituição

Durante o discurso, na TV, panelaços foram ouvidos em diversas capitais do país

Patriota confirma Arthur do Val como candidato à Prefeitura de São Paulo

“Não sou só o brigão. Tenho experiência, sei o que estou fazendo”, afirmou o deputado estadual, youtuber no canal “Mamãe Falei” e membro do MBL

Trump e Biden trocam farpas na reta final da campanha eleitoral

Trump chamou Biden de “estúpido”, enquanto o democrata disse que o presidente não teve coragem de enfrentar a pandemia de coronavírus

Reino Unido quer anular partes do acordo do Brexit

Alterações no acordo firmado em 2019 pode prejudicar as negociações comerciais entre o Reino Unido e União Europeia

China superou teste histórico da covid-19, diz Xi Jinping

China realizou uma grande cerimônia em Pequim para homenagear os profissionais da saúde na batalha contra o coronavírus. Veja fotos

China e Índia trocam acusações sobre tiros na fronteira

O confronto em uma área da fronteira disputada pelas potências nucleares já deixou ao menos 20 mortos

Líder da oposição da Bielorrússia é presa na fronteira com a Ucrânia

Maria Kolesnikova é a única das três mulheres que lideraram a campanha presidencial da oposição que ainda permanece no país

Enquanto você desligou…

Pronampe: crédito não saiu? Veja outras linhas disponíveis para PMEs

Na segunda fase do Pronampe, o governo espera que sejam liberados R$ 14 bilhões a pequenas empresas, mas total é inferior à necessidade dessas companhias

Estágio e trainee: PepsiCo, Suzano e mais 50 empresas com vagas abertas

A P&G abriu inscrições relâmpago para seu programa de estágio! Confira essa e outras oportunidades para estudantes e recém-formados

34 vacinas contra covid-19 em testes. Estamos próximos do fim da pandemia?

O desafio da ciência atualmente não é pequeno. O mundo espera uma vacina criada às pressas que funcione, mas é possível?

Agenda

Como ontem foi feriado, o Copom divulga nesta terça-feira o Boletim Focus. O documento, que geralmente é divulgado às segundas, apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Já a Zona do Euro divulga o PIB do trimestre e o acumulado do ano até o mês atual. O índice é um dos principais da economia e indica o crescimento econômico da região no período.

Na China, ocorre a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia

Live

Frase do dia

