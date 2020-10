Unidas dispara após balanço; Santander cai, apesar de resultado forte

Depois de abrirem levemente em alta, as ações do Santander (SANB11) caíram para o terreno negativo ainda nos primeiros negócios desta terça-feira, 27, com os investidores realizando lucros, após acentuadas valorizações nos pregões anteriores. Nesta manhã, o banco registrou lucro líquido de 3,811 bilhões de reais em balanço do terceiro trimestre – 88,2% acima do trimestre anterior. O resultado também superou o consenso de mercado em 26%. Com otimismo sobre o balanço, as ações do Santander já haviam subido mais de 3% no último pregão, encerrando na ponta do Ibovespa. As ações do Itaú (ITB4), Bradesco (BBDC4) e Banco do Brasil (BBAS3) também abriram em alta, mas, assim como as do Santander, passaram a ser negociadas em queda, pressionando o Ibovespa.

Localiza e Unidas

Entre as maiores altas do Ibovespa os papéis da Localiza (RENT3) sobem 4,13%. Às vésperas da divulgação do resultado do terceiro trimestre, que ocorrerá após o encerramento do pregão, os papéis da companhia sobem na esteira do balanço de sua concorrente Unidas (LCAM3), apresentado na noite de segunda-feira, 26. No terceiro trimestre, a companhia de locação de veículos teve lucro líquido recorde de 124,2 milhões de reais – 44,4% acima do registrado no terceiro trimestre de 2019. A receita líquida consolidada cresceu 39,6% na comparação anual para 1,76 bilhão de reais. Fora do Ibovespa, os papéis da Unidas sobem 4,3%. Do mesmo setor, os papéis da Movida avançam 1,99%.

Raia Drogasil

Também na expectativa sobre o balanço do terceiro trimestre, que será divulgado nesta noite, os papéis da Raia Drogasil (RADL3) sobem 1,7%, figurando entre as maiores altas do Ibovespa. No mercado, espera-se que a principal companhia do setor apresente lucro líquido de 137 milhões de reais e receita de 4,817 bilhões de reais.

Petz

As ações do Petz (PETZ3) chegaram a subir mais de 4% na esteira do resultado do terceiro trimestre, em que registrou 49,6% de crescimento anual de seu lucro líquido pra 186,2 milhões de reais. O destaque positivo do balanço ficou com a receita bruta digital, que teve expansão de 392,9% no período e representou cerca de um quarto da receita bruta total (114,8 milhões de reais), que amentou 51% para 450,2 milhões de reais. Depois de atingirem a máxima, os papéis sobem 1,71%.

Siderúrgicas

A alta do minério de ferro na China trouxe algum alívio para as ações de siderúrgicas, depois de o preço da commodity ter batido a mínima em 4 semanas na China. Nesta sessão, as ações Usiminas (USIM5), Gerdau (GGBR4), CSN (CSNA3) e Gerdau Metalúgica (GOAU4) têm respectivas altas de 4,13%, 2,65%, 2,17% e 2,53%. As ações da Vale (VALE3), no entanto, caem 0,38%.

Eletrobras

A Eletrobras assinou termo de adesão ao acordo de leniência, firmado pela Controladoria-Geral da União (CGU) e Advocacia Geral da União (AGU) com a Camargo Corrêa, e deve ser ressarcida em 116,899 milhões de reais por empreendimentos dos quais participa direta e indiretamente, por meio de suas controladas. Na bolsa, suas ações ordinárias (ELET3) caem 0,24%, enquanto seus papéis preferenciais de classe B (ELET6) sobem 0,89%.

NotreDame

A NotreDame Intermédica adquiriu o Grupo Serpram por total de 170 milhões de reais a serem pagos no fechamento da transação. Com a operação a companhia de dá continuidade a seus planos de expansão por meio de aquisições. Na segunda, a NotreDame já havia anunciado a compra do Hospital Santa Brígida, de Curitiba, por 48,5 milhões de reais. Sua ações sobem (GNDI3) avançam 0,9%