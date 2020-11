Ultrapar sobe 9%, puxa rali de distribuidoras e vive bull market em 5 dias

As ações da Ultrapar (UGPA3) chegaram a disparar mais de 10% nesta terça-feira, 10, indo para 21,79 reais, no maior patamar intradiário desde 24 de setembro. Às 17h30, registravam alta de 9,20%, em 21,86, ainda como a maior valorização do Ibovespa hoje. No mesmo setor, Cosan (CSAN3) aparecia com ganhos de 5,24%, em 77,56, e a BR Distribuidora (BRDT3), de 4,07%, cotada em 22,76 reais.

Mas o bom desempenho não fica restrito apenas a essa sessão. Nas últimas cinco, as ações da controladora do posto Ipiranga vivem seu próprio bull market (caracterizado pela valorização de mais de 20% frente ao último fundo). No período, as ações saltam mais de 31%, em meio ao bom resultado do terceiro trimestre reportado na quarta-feira passada, 4. Apesar de ter registrado queda de 10,9% na base anual, o lucro líquido da companhia, que atingiu 265,4 milhões de reais no terceiro trimestre, superou as estimativas do mercado. Tanto que, após os números, o Credit Suisse decidiu elevar a recomendação dos papéis para outperform, equivalente a compra, com preço-alvo em 23 reais.

Pegando carona no bom momento, Cosan, que reporta seu resultado na próxima sexta-feira,13, acumula ganhos de mais de 15% no mesmo período e a BR Distribuidora, de cerca de 19%.

Mas o que explica a alta dos papéis hoje?

Para o analista Bruno Lima, da Exame Research, não há uma notícia específica para puxar essas ações hoje. “É mais uma continuidade do movimento de rotação de carteiras pelos investidores, do tema “stay home” para o tema “out of home”, ou seja, saída de ativos expostos a vendas online para compra de shoppings, por exemplo. Distribuição de combustível também entra no “out of home”, comenta.

Além do movimento de rotação setorial, Filipe Villegas, analista da Genial Investimentos comenta que o bom resultado de Ultrapar na semana passada também contribui para o otimismo.

André Ribeiro, sócio gestor da Brasil Capital, que tem Cosan como uma das principais posições em carteira, acredita que seja uma somatória de fatores para esse bom desempenho dos papéis do setor hoje: perspectiva de aumento da mobilidade urbana, que contribui para que os volumes de vendas de combustíveis voltem ao patamar anterior à crise, alta dos preços dos combustíveis com estoques marcados a preços baixos e bom resultados das empresas. “Ultrapar foi bom, São Martinho (SMTO3) também e hoje tem o resultado da BR Distribuidora”, lembra.

Além disso, ele menciona que as distribuidoras conseguiram ontem à noite uma liminar que reduz em 50% as metas atuais de compra de créditos de descarbonização (CBios) para o setor de combustíveis neste ano, ou em 25% dos objetivos originais que foram revisados pela metade por conta da pandemia. No entanto, especula-se no mercado que a liminar deva cair. Ainda assim, ele acredita que para a Raízen, controlada pela Cosan, isso não faria muita diferença porque ela gera seus CBios também com a produção de açúcar e álcool. Adicionalmente, pontua, a tendência é que o que essas empresas gastarem em CBios seja repassado para o consumidor.

“Por isso, acredito que a alta de hoje tem mais a ver com a reabertura das economias, perspectiva de aumento do consumo de combustíveis, os bons resultados já entregues e a questão da estocagem, marcada a preços mais baixos”, do que com a liminar, reforça Ribeiro.

No começo do mês, os analistas do Bradesco BBI também chamavam atenção também para um aumento mais rápido das vendas de combustíveis desde outubro, especialmente para combustível leve, com as medidas de isolamento diminuindo, escolas reabrindo e os consumidores gradualmente retornando ao local de trabalho. Tal cenário, comentaram depois em relatório sobre o desempenho da Ultrapar no 3° trimestre, mostra uma tendência ainda de melhora para Ipiranga, vista, pelos analistas, como o grande destaque positivo do balanço da Ultrapar no período. A recomendação do banco para UGPA3 foi mantida em outperform, equivalente a compra.

