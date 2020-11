Ultrapar dispara 10%, Petrobras salta 6% e BRF sobe 7% após balanço

Ainda impulsionada pelos resultados preliminares da potencial vacina da Pfizer contra o coronavírus, o Ibovespa sobe nesta terça-feira, 9, e caminha para o sexto pregão de alta consecutiva. Mas além da busca por ações de empresas que mais sofreram durante a pandemia, os resultados do terceiro trimestre apresentados entre a noite de ontem e esta manhã também influenciam as decisões de investimentos desta terça.

Petrobras

Altamente prejudicadas pelos isolamentos sociais, que derrubaram a demanda e o preço do petróleo, as ações da Petrobras ordinárias da Petrobras (PETR3) avançam 6,80%, e as preferenciais (PETR4), 6,29%, na expectativa que uma vacina normalize a dinâmica da indústria petrolífera. Na véspera, o petróleo brent, que serve de referência para a política de preço da companhia, subiu 7,5% e volta a operar em alta nesta terça. Por outro lado, do mesmo setor, os papéis da PetroRio (PRIO3) recuam 0,96%.

Bancos

Outro grupo de papéis que se beneficia dessa migração de posições é o de grandes bancos, que também disparam e ajudam a impulsionar o Ibovespa. Entre eles, Santander (SANB11) e Banco do Brasil (BBAS3) sobem mais de 5%, enquanto Itaú (ITUB4) e Bradesco (BBDC4) avançam 4,20% e 5,58%, respectivamente.

BRF

As ações do frigorífico BRF (BRFS3), das marcas Sadia e Perdigão, avançam cerca de 6,76% nesta terça e figuram entre as maiores altas da bolsa, após a empresa ter reportado lucro líquido de 219 milhões de reais, 50,9% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado.

Porém, excluindo os gastos associados ao combate dos efeitos do coronavírus, o lucro líquido teria sido de 327 milhões de reais, segundo a companhia. No período, a receita líquida teve alta anual de 17,5% para 9,943 bilhões de reais. A melhora da receita foi motivada pelo maior volume de vendas internas e pelas performances nas vendas para a Ásia, no segmento DDP Halal, e pela desvalorização do real.

Segundo os analistas Pedro Galdi e Fernando Bresciani, da Mirae Asset, o resultado operacional veio acima das expectativas, em função da melhora das condições no mercado interno, China e Halal. Para o quarto trimestre, eles esperam por números sólidos, com recuperação mais forte no mercado interno, embora com alguma pressão no setor externo, principalmente Europa, afetando os preços devido à nova onda de Covid-19. Também é aguardada alguma pressão de custos para o início de 2021, mas com expectativa de aumento de preços para contornar o atual momento.

Ultrapar e Cosan

Já a maior alta do Ibovespa é liderada elas ações da Ultrapar (UGPA3), que ficaram em leilão durante 21 minutos nesta tarde na B3, das 15h52 às 16h13, em meio ao forte movimento de alta. Neste momento, os papéis registravam ganhos de 9,65%. Do mesmo setor, os papéis da Cosan (CSAN3) e BR Distribuidora (BRDT3) sobem mais de 5%. Na esteira do resultado divulgado na noite do dia 4, a Ultrapar já acumula alta de mais de 26% nos últimos quatro pregões. No radar, BR Distribuidora divulga seu resultado após o fechamento desta sessão. A Cosan tem balanço agendado para a próxima sexta-feira, 13, também após o pregão.

Pedro Galdi, analista da Mirae Asset, também pontua que a alta do preço dos combustíveis e estoques formados com preços mais baixos tendem a oferecer melhores resultados. “Os papéis podem estar reagindo a essa expectativa mais positiva”, afirma.

Yduqs

As ações da Yduqs (ex-Estácio) sobem 4,9%, após a companhia ter apresentado alta anual de 17,2% em sua receita líquida, que foi de 976,3 milhões de reais no terceiro trimestre. O lucro líquido, porém, ficou em 1112,5 milhões de reais, 26,3% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado.

Magazine Luiza

As ações da Magazine Luiza (MGLU3) chegaram a subir mais de 2%, sendo impulsionada pelo resultado do terceiro trimestre, mas perderam força em meio à migração para ações mais prejudicadas pela pandemia e caem 1,4% Em balanço divulgado na noite de ontem, a empresa voltou a registrar recorde de vendas, com aumento anual de 81% para 12,4 bilhões de reais. O e-commerce, principal responsável pelo crescimento das vendas, teve alta de 148%, atingindo 8,2 bilhões de reais – ou 66% das vendas totais. Segundo a empresa, o ganho de marketshare na comparação anual foi de 5,4 pontos percentuais.

A Magazine Luiza atribui à performance de seu aplicativo o aumento da fatia do mercado. “Também contribuíram a entrega mais rápida do varejo, a evolução do marketplace e o crescimento das novas categorias”, afirmam em balanço. O balanço da companhia motivou agentes do mercado a ajustarem o preço-alvo da ação, como o Bradesco, que o elevou de 21 reais para 30 reais.

Ainda que não tenha sido suficiente para fazer os papéis da companhia nadarem contra a corrente, o resultado do terceiro trimestre impede que suas ações caiam ainda mais. Do mesmo setor, os papéis da B2W (BTOW2), braço digital das Lojas Americanas, caem quase 4%.

Techs e supermercados

Além dos papéis de e-commerce, ações de empresas de tecnologia, consideradas as vencedoras do período de isolamento social, sofrem perdas significativas pelo segundo dia consecutivo, ainda na esteira dos resultados da vacina da Pfizer. Entre as maiores quedas do Ibovespa, as ações da Totvs (TOTS3) cai 3,71%, enquanto as da Locaweb (LWSA3), de fora do índice, recuam 2,99%. Também beneficiado pelas quarentenas, os setor de supermercados também é negociado em queda na B3, com os papéis do Carrefour (CRFB3) caindo 1,6% e os do Pão de Açúcar (PCAR3), 0,20%.

Positivo

Apesar das quedas das empresas de tecnologia, as ações da Positivo (POSI3) fogem à regra e sobem mais de 5% após os resultados do terceiro trimestre terem superado as expectativas do mercado. No período, a companhia aumentou sua receita bruta em 10% para 565,2 milhões de reais. O resultado foi turbinado principalmente pelas maiores vendas de tablets, computadores de dispositivos para casa inteligente.

Embraer

Entre as maiores queda da bolsa, as ações da Embraer (EMBR3) se desvalorizam 2,56%, após a empresa ter apresentado prejuízo líquido de 797,5 milhões de reais no terceiro trimestre. O Ebitda (lucro antes de juros impostos depreciação e amortização) ficou em 1 milhão ante s 75 milhões alcançados no mesmo período do ano passado. “A companhia, que já enfrenta forte turbulência, não parece que sairá dessa desconfortável zona de maneira tão rápida. A incerteza relacionada à pandemia e o fracasso do acordo com a Boeing são os principais causadores destes números”, avaliam analistas da Exame Research.