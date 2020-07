UBS vê chance de EUA classificar Suíça como manipuladora de câmbio

A Suíça deve ser identificada como manipulador de câmbio pelos EUA, o que pode criar obstáculos para o banco central do país, segundo o UBS.

O governo suíço, que há anos usa intervenções no mercado de câmbio para impedir uma valorização excessiva do franco, agora se encaixa nos três critérios para manipuladores estabelecidos pelos EUA: alto superávit comercial e de conta corrente, além de intervenções em larga escala, disse o economista do UBS Alessandro Bee em relatório a clientes.

A Suíça já está em uma lista de monitoramento e seu status poderia mudar quando os EUA publicarem seu próximo relatório.

O Banco Nacional Suíço afirma que, juntamente com as taxas de juros negativas, as intervenções são essenciais para evitar o início da deflação e a recessão. Os formuladores de políticas enfatizam que não estão tentando manter a moeda artificialmente desvalorizada, mas simplesmente limitando uma forte valorização.

“Depende muito das habilidades diplomáticas das autoridades suíças e da boa vontade dos EUA”, disse Bee, acrescentando que os EUA podem se abster de qualquer medida de represália.

“Mesmo que um conflito com os EUA possa ser evitado, o cumprimento dos três critérios formais deve aumentar a incerteza sobre a futura política monetária do BNS e, provavelmente, aumentará a volatilidade” da taxa de câmbio.