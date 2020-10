UBS escolhe 40 ações para investir em emergentes: e tem duas brasileiras

O banco suíço UBS atualizou sua lista com 40 ações preferidas de empresas emergentes: são escolhas que apresentam potencial de crescimento no lucro por ação e exposição a áreas que a equipe de analistas do banco considera estratégicas.

A nova lista conta com apenas duas companhias brasileiras, ambas do setor financeiro: o PagSeguro (PAGS), que está listado na bolsa de Nova York, e o Itaú Unibanco (sua ação preferencial, ITUB4).

A lista é dominada por ações de companhias asiáticas, que representam 30 das 40 escolhidas. A China é o país com maior presença, com 14 empresas, entre elas os gigantes de tecnologia Alibaba e Tencent.

Logo em seguida vem a Coreia do Sul (embora já seja considerado um país desenvolvido), com seis empresas, entre as quais a Samsung e a Hyundai.

“Nossa nova lista se tornou fortemente inclinada para ações da ‘nova economia’, em segmentos como TI, internet e e-commerce, que respondem por um peso de 53% de nossa carteira Top 40, versus 42% do Índice MSCI para mercados emergentes”, escrevem os analistas do UBS em relatório, ressaltando o momento pós-choques da covid-19.

Além disso, há uma “representação desproporcional” das chamadas ações de crescimento: elas respondem por 59% da lista.

Ações de crescimento são aquelas de empresas com maior perspectiva de valorização, com múltiplos atuais elevados, mas que ganham participação de mercado e ampliam receitas em ritmo que permite antever um reequilíbrio dos indicadores.

Houve 28 mudanças na carteira teórica montada pela equipe de equity do UBS em relação a um ano atrás: quatro empresas brasileiras deixaram de fazer parte da lista: Banco do Brasil (BBAS3), IRB Brasil (IRBR3), TIM Brasil (TIMP3) e Petrobras (PETR4).

Veja a lista com as 40 ações recomendadas por país:

China: Alibaba, JD.com, Tencent, NetEase, Foxconn, Universal Scientific, Ping An, TAL Education, Pharmaron, Zhejiang, China Gas, Yunnan Energy, Jiangsu e Sinopec.

Coreia do Sul: Samsung, SK Hynix, SEMCO, Shinhan, Hyundai e Posco.

Taiwan: TSMC, Delta Electronics, UMC e President Chain Store.

Índia: Britannia Industries, HDFC, ICICI Bank e Larsen & Toubro.

Brasil: PagSeguro e Itaú Unibanco.

México: FEMSA e Banorte.

Rússia: Mail.Ru e X5 Retail.

Polônia: Allegro e PZU.

Indonésia: Telkon Indonesia.

Malásia: Public Bank.

Hungria: MOL.

Peru: Credicorp.