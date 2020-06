SP reabre o comércio; bombeiro preso no caso Marielle e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (10) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

São Paulo reabre comércio, e debate sobre reinício prematuro cresce

Estado de SP teve ontem recorde de mortes por coronavírus. No Rio, o presidente do Tribunal de Justiça derrubou liminar que vetava reabertura

Polícia do Rio prende bombeiro suspeito de envolvimento no caso Marielle

Cabo recebe cerca de R$ 6 mil brutos e, para os investigadores, essa quantia não é suficiente para manter a maneira como vive atualmente

Segunda onda faria Brasil encolher até 9,1% em 2020, diz OCDE

Ainda que o país não sofra uma segunda onda de covid-19, contração da economia ficará em 7,4%, segundo relatório divulgado nesta quarta-feira, 10

STF julga prosseguimento do inquérito das fake news

Instaurado pelo Supremo e questionado por juristas e políticos, a Corte deve dar seu aval à continuidade das investigações

RJ precisa de R$6,4 bi para pagar salários de servidores, diz secretário

À frente da Secretaria de Fazenda, Guilherme Mercês disse que só há dinheiro para pagar os vencimentos até setembro (referentes a agosto)

PGE aponta sobrepreço de R$64 milhões nas compras contra covid-19 no RJ

Procuradoria-Geral do Estado recomenda que a Secretaria Estadual de Saúde cancele 35 contratos, no valor de R$ 134 milhões; veja detalhes

Com teste inédito de covid-19, Fleury lança consultoria para empresas

A solução de consultoria integra testes, mapeamento do quadro de funcionários, orientações sobre distanciamento e telemedicina

Reino Unido atinge marca histórica e fica meses sem usar carvão mineral

Pela primeira vez em mais de um século, o Reino Unido completou mais de dois meses sem usar energia gerada por carvão

Enterro de George Floyd em Houston ganha aspecto de campanha eleitoral

A entrada da questão racial na campanha eleitoral americana explica, em parte, a liderança do democrata Joe Biden, que subiu para 14 pontos porcentuais

Os melhores fundos multimercados e de ações

Relatório da EXAME Research indica produtos que podem compor carteiras de diversos perfis. Confira

Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio de R$ 7 milhões

As seis dezenas do concurso 2.269 serão sorteadas, a partir das 20h

Política e mundo

Governo Bolsonaro publica exoneração de Regina Duarte

Exoneração da atriz Regina Duarte do comando da Secretaria Especial da Cultura foi publicada em edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira

PT e PSL terão juntos quase R$ 400 milhões de fundo eleitoral

Ao todo, serão distribuídos R$ 2,034 bilhões para financiar as campanhas políticas de todos os 33 partidos registrados no TSE

Câmara aprova projeto que exige uso de máscaras pela população

Proposta prevê multa em casos de descumprimento e determina que governadores e prefeitos devem definir e regulamentar o valor da punição

Moraes pede vista e TSE adia julgamento contra chapa Bolsonaro-Mourão

As ações pedem a cassação da chapa do presidente e do vice durante as eleições de 2018 por supostos ataques cibernéticos no Facebook para beneficiá-los

Câmara aprova projeto que suspende novos registros no SPC e Serasa

A proposta que suspende novos registros por 90 dias já foi aprovada pelo Senado e segue agora para sanção

Fake news: MPF quer usar provas de inquérito contra Bolsonaro e Mourão

Processo na Justiça Eleitoral investiga se a chapa do presidente nas eleições se beneficiou da contratação de empresas de disparos de mensagens em massa

Mais conflitos e mais revoltas: os impactos da covid-19 na paz do mundo

A pandemia do novo coronavírus acertou com força a economia global e terá impactos negativos para a paz no mundo, analisa o Índice Global da Paz

Os países mais pacíficos do mundo em 2020

A nova edição do Índice Global da Paz, do Instituto para Economia e Paz, foi divulgado nesta quarta-feira. Veja o ranking

Enquanto você desligou…

Claranet Brasil anuncia home office permanente – e está contratando

A empresa divulgou com exclusividade para EXAME que tornará opcional a ida ao escritório para todos os seus colaboradores

Prefeitura de SP autoriza reabertura do comércio de rua; veja o que abre

Entre as regras está o funcionamento somente entre às 11h e 15h, além de manter a capacidade em 20% e disponibilizar álcool gel

Justiça derruba liminar e flexibilização volta a valer no Rio de Janeiro

A decisão anterior alegava que nem o prefeito nem o governador apresentaram estudos técnicos capazes de justificar as medidas de reabertura

SP já fechou mais de 1500 empresas por suspeita de fraudes na pandemia

A maioria sonegou impostos ou comercializou, sem autorização, produtos essenciais na prevenção do novo coronavírus, como respiradores, álcool e máscaras

Santander Brasil nega planos para reduzir 20% dos funcionários

No balanço de resultados do primeiro trimestre, o Santander Brasil afirmou que tinha 47.192 funcionários até o fim de março

Agenda

Nesta quarta-feira (10), o Brasil divulga os números da inflação para o mês de maio e o acumulado do ano. O dado é medido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e é um dos principais indicadores da economia nacional.

O governo norte-americano também divulga o balanço orçamentário, com as despesas e arrecadações do país no mês de maio. Ainda há projeções econômicas feitas pelo Fomc, com declarações de membros do órgão.

Já nos Estados Unidos, ocorre a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O CPI calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação no país.

A atualização dos estoques de petróleo bruto e em cushing nos Estados Unidos também será divulgada pelo Energy Information Administration.

