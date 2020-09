Tudo o que você quer saber sobre Pix, por Cris Junqueira, do Nubank

A ferramenta de pagamentos instantâneos do Banco Central, o Pix, começa a funcionar a partir de novembro. No início de outubro, já será possível cadastrar suas chaves (uma espécie de apelido para as contas) nas instituições financeiras. O Pix vai mudar a maneira como pagamos e recebemos dinheiro no Brasil. Em sua coluna desta quinzena, Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, responde às principais dúvidas sobre o assunto enviadas nas redes sociais.

O que é Pix?

Cristina – O Pix é uma nova ferramenta do Banco Central para fazer transferências de dinheiro instantaneamente e de graça. As transferências poderão ser feitas 24 horas por dia, em qualquer dia da semana. Você vai conseguir fazer as transferências sem ter que passar aquele monte de dados. Só com o que a gente chama de chave Pix, que pode ser o seu CPF, e-mail ou telefone, já vai dar para transferir. Será uma mudança bastante significativa na maneira como a gente transfere dinheiro.

Como o Pix altera a minha rotina de pagamentos?

Cristina – Além de ser gratuito, o Pix vai facilitar muito a transferência entre pessoas e em empresas. Pode ser usado para receber dinheiro, pagar conta e até para recolhimento de impostos e taxas de serviços. Em dez segundos, o dinheiro cai na conta. Também não vai ter aquela janela de fazer transferência até às 17h ou em dias úteis. Vai ser muito mais fácil.

O que são as chaves do Pix e como cadastrá-las?

Cristina – A chave do Pix é uma espécie de “apelido” para a sua conta e vai funcionar tanto para conta de pessoa física quanto para PJ. Há quatro tipos de chave do Pix: seu CPF ou CNPJ, número de telefone celular, e-mail ou uma chave aleatória, que é uma sequência de números e letras gerada de forma automática pelo app e que pode ser uma alternativa caso você não queira compartilhar dados pessoais.

A partir de 5 de outubro, será possível cadastrar as chaves nos aplicativos das instituições que serão registradas no Banco Central. Recentemente, começamos a convidar nossos clientes para demonstrar seu interesse em registrar seus dados como chaves Pix no Nubank. Com isso, eles já podem preparar suas contas para utilizar o Pix assim que estiver disponível.

Posso ter várias contas no Pix?

Cristina – O Pix não é uma conta que você precisa criar, ele é a infraestrutura de pagamentos que funciona em conjunto com o banco que você já usa. Você pode cadastrar suas chaves onde quiser. Você pode cadastrar uma chave para cada lugar ou todas em um mesmo lugar. Lembrando que a mesma chave não pode estar cadastrada em mais de um lugar ao mesmo tempo. Mas faz mais sentido priorizar a conta com a qual você tem mais relacionamento e onde a experiência para o cliente é melhor. Em um cenário em que tudo vai ser digital, algumas instituições estarão melhor preparadas para oferecer essa experiências – e outras, bem menos.

Haverá um limite para transferir?

Cristina – O Banco Central não colocou um teto para a transferências, mas cada instituição financeira pode estabelecer um limite de acordo com suas próprias políticas e regras de prevenção à fraude. Então, é importante ficar atento às regras das contas que você irá vincular ao Pix.

As transações pelo Pix serão seguras?

Cristina – Nós acompanhamos de perto esse desenvolvimento e temos confiança de que o sistema é robusto. A segurança do sistema foi um dos principais focos do Banco Central enquanto desenvolvia o Pix. As transações feitas com Pix terão as mesmas camadas de segurança já adotadas nas transferências via TED ou DOC, como autenticação e criptografia. Além disso, todas as informações pessoais são protegidas pela lei de sigilo bancário e também pela Lei Geral de Proteção de Dados, quando ela estiver em vigor.

Quais as vantagens do Pix para empreendedores?

Cristina – Hoje, 70% das compras online no Brasil ainda são feitas por boleto. Leva até três dias para compensar boleto. É, aquela ansiedade, você não sabe se o pagamento foi ou não. Com o Pix, o pagamento vai ser instantâneo, então, o lojista vai conseguir gerir muito melhor o caixa. Como o dinheiro entra mais rápido, todas as decisões ficam mais simples. O Pix para PJ vai poder ser cobrado. Mas, no Nubank, será de graça para quem tem uma conta PJ. Grande vantagem aí. Além disso, é uma alternativa muito bacana às maquininhas, em que o lojista leva até trinta dias para receber.

O que os empreendedores devem fazer para se adequar?

Cristina – Para poder usar o QR Code, você pode cadastrar as suas chaves do Pix em sua conta PJ. Na prática, você nem precisa cadastrar suas chaves. Mas cadastrá-las vai facilitar muito os pagamentos. Com o QR Code do Pix, o cliente vai só precisar escanear o código, digitar a senha e o dinheiro cai na sua conta em até 10 segundos.

Os bancos serão obrigados a aderir ao Pix?

Cristina – O Pix é obrigatório para todas as instituições que ofereçam algum tipo de conta e que tenham mais de 500 mil clientes. A gente sabe que a turma não gostou muito porque tem muito banco por aí cobrando até R$ 20 para fazer uma simples transferência. No Nubank, sempre foi de graça e, agora, com o Pix também será gratuito. Se antes já era um absurdo pagar esse tipo de tarifa, imagina agora depois do Pix.