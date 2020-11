Trump x Biden em eleição histórica; Pix em operação e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (3) para começar o dia bem informado:

Eleições americanas

A hora da decisão: Trump e Biden se enfrentam em eleição histórica

Quase 100 milhões de eleitores americanos votaram antecipadamente, e a demora prevista na apuração cria um ambiente de tensão nos Estados Unidos

Biden, Trump ou batalha judicial: o que esperar das bolsas com a eleição

Contestação de eventual vitória do democrata na justiça pelo atual presidente dos Estados Unidos pode derrubar bolsas, alertam analistas

EXAME AO VIVO: siga as eleições americanas em nossa programação especial

A EXAME vai analisar ao vivo a apuração americana. Acompanhe e fique por dentro de tudo que importa na eleição e os impactos na economia brasileira

Para os negócios brasileiros, cenário é preocupante com Trump ou Biden

O etanol e a relação com a China deve ser ponto de tensão caso Trump se reeleja; com Biden, os incêndios na Amazônia podem levar a retaliação

Biden vence por unanimidade votação em Dixville Notch

Biden obteve todos os cinco votos da cidade que é a primeira a revelar os votos de cada eleição presidencial desde 1960

Trump não está tão atrás quanto parece. Veja por que ele ainda pode ganhar

Embora as pesquisas nacionais deem sete pontos de vantagem para Joe Biden, nos estados a intenção de voto está muito mais apertada

O que Biden e Trump querem mudar nas “big techs”

As eleições americanas acontecem nesta terça-feira, 3. Entenda o que uma possível vitória de Trump e Biden pode fazer com as grandes empresas de tecnologia

Superstição ou estratégia? Trump encerra campanha no mesmo lugar de 2016

Em 2016, Trump venceu em Michigan para surpresa de todos, tornando-se o primeiro candidato republicano vitorioso desde 1988

TV ou cadeia? O que esperar da vida de Trump caso ele perca a eleição

Antes de se tornar político, Trump já era um empresário de sucesso e foi apresentador de reality shows nos EUA. A volta para a TV seria um caminho

As quentes do dia

No radar: eleições americanas, Itaú e o que mais move o mercado

Investidores internacionais seguem otimistas antes do fim da votação nos Estados Unidos, mas incertezas permanecem

Pix entra em operação em fase restrita nesta terça; saiba como funciona

Sistema de pagamentos e transferências instantâneas do BC vai funcionar para clientes selecionados até o dia 15, antes de ser liberado de forma ampla

Queda nas bolsas não é início de grande correção, diz Figueiredo, da Mauá

Para ex-diretor do BC, eventos como eleição nos EUA e segunda onda da pandemia não vão causar paralisia global como visto em março

Brasil é muito grande para ter só 3 aéreas, diz presidente da Itapemirim

Apesar da crise no setor aéreo, a companhia esperar começar a operar em março, com aeronaves modelo A320, e alcance cem aviões em 5 anos

Senado vota nesta terça projeto que dá autonomia ao Banco Central

Presidente e diretores terão mandatos fixos de quatro anos. Planalto trabalha por aprovação da proposta como sinalização ao mercado

Choque inflacionário deve durar seis meses, dizem especialistas

Com o dólar alto e uma recuperação forte da economia, as empresas devem repassar os custos dos insumos enquanto houver gargalos na produção

BB Seguridade tem lucro de R$ 1,096 bilhão no 3º trimestre, alta de 1,4%

Entre os negócios da holding, a BB Corretora teve resultado operacional positivo de R$ 57,5 milhões, explicado pela alta nas receitas de corretagem, de 12%

Política e mundo

Vereador e candidato à reeleição, Zico Bacana é baleado no Rio

O vereador carioca Zico Bacana foi citado na CPI das Milícias como integrante do grupo que atua nas favelas na zona oeste do Rio

Pelo menos 15 ficam feridos e 4 morrem em atentado terrorista em Viena

Segundo informações da polícia, troca de tiros aconteceu na região de Seitenstettengasse e foram realizados por várias pessoas portando rifles.

Reeleição de Alexandra Ocasio-Cortez envolve disputa milionária em NY

Representante é favorita para levar o 14° Distrito de Nova York, mas seu concorrente republicano arrecadou quase 10 milhões de dólares na disputa

Juiz rejeita tentativa de republicanos do Texas de descartar 127 mil votos

Estado é tradicionalmente republicano, mas as pesquisas mostram uma disputa acirrada este ano entre o presidente Donald Trump e o democrata Joe Biden

Enquanto você desligou…

Vacina pode não ser obrigatória, mas quem não tomar enfrentará restrições

Rodrigo Maia mostra não ser favorável à obrigatoriedade, mas cogita restringir acesso a equipamentos públicos, como escolas, de quem não tomar

Vacina da covid-19 estará pronta antes do fim de março, prevê a Fiocruz

Expectativa é de que o imunizante desenvolvido pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford seja produzido entre janeiro e fevereiro

Agenda

Trump e Biden se enfrentam em eleição histórica. A eleição presidencial dos Estados Unidos acontece oficialmente nesta terça-feira, embora quase 100 milhões já tenham votado.

No Brasil, o Banco Central vai divulgar as minutas da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom).

Exame Flash

Ouça um rápido resumo das principais notícias e destaques do Brasil e do mundo em uma curadoria especial do time da Exame.