Eleições americanas

No radar: Trump se declara vencedor, BC, Itaú e o que mais move o mercado

Bolsas sobem e dólar se valoriza no mundo, enquanto eleições americanas seguem incertas; contagem de votos continua

Eleições americanas: acompanhe ao vivo os resultados da votação

Quem leva a Casa Branca: Joe Biden ou Donald Trump? Nesta cobertura em tempo real, a EXAME traz os primeiros resultados das eleições nos Estados Unidos

6 pontos para entender o 1º dia de apuração dos Estados Unidos

Com reviravoltas e poucas certezas, os americanos têm mais uma noite recheada de indecisões

Trump declara vitória antes de definida a eleição

Disputa é mais apertada do que sugeriam as pesquisas e está em aberto; Trump diz que vai à Suprema Corte

Campanha de Biden tem advogados prontos se Trump levar eleição à Justiça

Trump promete uma luta judicial em torno da contagem de votos, que se arrasta após o fechamento das urnas devido a grande quantidade de votos pelo correio

Eleição dos EUA: o que acontece se der empate?

Com a eleição disputada voto a voto, há a possibilidade de terminar com 269 delegados para Trump e Biden

Por que Trump foi tão bem na Flórida?

O descaso institucional do Partido Democrata com imigrantes latino-americanos e o medo do “socialismo” são os principais motivos

Latinos “com medo” do socialismo ajudaram na vitória de Trump na Flórida

Protestos raciais que desde o verão provocaram distúrbios

No meio da apuração, Trump oficializa saída do Acordo de Paris

O Acordo de Paris foi assinado em dezembro de 2015 e desenhou objetivos para que os países diminuíssem as emissões que contribuem para o aquecimento global

O que uma vitória de Biden ou Trump pode significar para o Brasil?

Com Biden na presidência, é esperada uma maior pressão para a preservação da Amazônia; caso Trump seja reeleito, protecionismo pode aumentar

Estrela democrata, AOC é reeleita com 69% dos votos

Em uma live realizada na Twitch, voltada para streaming de games, a democrata conseguiu bater o recorde de de 400.000 espectadores simultâneos

Sarah McBride é eleita primeira senadora estadual trans dos Estados Unidos

Ela foi eleitada senadora estadual em Delaware com um plataforma com foco em saúde, igualdade de gênero e reforma do sistema de justiça criminal.

Cogumelos, cocaína, LSD…: Oregon descriminaliza porte de todas as drogas

Porte de pequenas quantidades de qualquer droga não leva mais à prisão no estado; outros estados também legalizaram uso recreativo da maconha

Nova Jersey e Arizona aprovam legalização de maconha para uso recreativo

Medidas estavam entre as 124 perguntas colocadas para eleitores dos Estados Unidos em plebiscitos neste ano

Eleitores do Mississípi apoiam nova bandeira sem símbolo confederado

A antiga bandeira foi retirada quando explodiram nos Estados Unidos os maiores protestos em décadas contra o racismo e a violência policial

As quentes do dia

IGP-M dispara 21%, mas aluguel recua 6% em SP, revela QuintoAndar; entenda

Novo indicador da startup que é a maior empresa no mercado de aluguel do país revela distância entre valor de anúncio e a prática

Itália decreta toque de recolher para conter 2ª onda de covid-19

Regiões da Itália serão divididas em três zonas em função da gravidade da epidemia. De acordo com a situação, as medidas serão mais ou menos restritivas

Bloqueio ao TikTok tem dia decisivo na Justiça americana

Em audiência nesta quarta-feira, tribunal americano deve dizer se o bloqueio ao aplicativo nos Estados Unidos pelo governo Trump é legal

E agora, Stephen Hawking? Será o fim do paradoxo do buraco negro?

Os cientistas descobriram que Hawking acertou em cheio em relação ao cálculo semiclássico, mas algumas coisas ainda precisam ser analisadas

Executivos precisam de saúde mental, não de coach, diz pioneira em coach

Para Toya Lorch, que atua na área desde 1998, empresas terceirizam o cuidado com a saúde mental para não lidar com o problema. Essa não é a solução

Conta grátis e cartão: o plano do iFood para ser o “banco do restaurante”

Os mais de 236.000 estabelecimentos cadastrados no iFood podem usar a conta digital, gerenciada pela fintech MovilePay, para fazer suas transações

Política e mundo

MP denuncia Flávio Bolsonaro e Queiroz por esquema de rachadinha

O senador foi apontado como líder da organização criminosa e o ex-assessor como o operador do esquema de corrupção

Mourão inicia tour para apresentar Amazônia a ministros europeus

Vice-presidente busca recuperar a imagem do país no exterior, arranhada pelo aumento recorde do desmatamento na floresta e pelo desmanche da fiscalização

Enquanto você desligou…

Senado aprova autonomia do BC; entenda as mudanças em 5 pontos

A diretoria e o presidente da autarquia teriam mandatos fixos e não coincidentes com o do Presidente da República

Itaú: venda de 5% do capital paga, e ainda sobra, todo investimento na XP

Em menos de dois anos, realização de 10% da posição pode pagar todo investimento do Itaú Unibanco na XP feito em 2018

Agenda

Nesta quarta-feira (4), serão divulgados os dados da produção industrial brasileira no mês de setembro. Esse é um dos principais indicadores da economia do país e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Na Zona do Euro, será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de outubro, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia da região e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Frase do dia

“Sempre entregue mais do que o esperado” — Larry Page.

