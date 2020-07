Terceira onda de covid-19; CPMF vai voltar? e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (15) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Goldman Sachs divulga balanço — e pode dar alívio aos investidores

Enquanto outras instituições financeiras de varejo sofreram com calotes nos últimos meses, o banco de investimentos está menos exposto a crédito

Hong Kong tem terceira onda da covid-19 e volta a fechar Disney

Com 52 novos casos em 24 horas, ilha também fecha academias e cinemas, e restringe horários de restaurantes

Câmara retoma discussão sobre a enrolada reforma tributária

Faz mais de um ano que ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que vai enviar a proposta “na semana que vem”, “no mês que vem” ou “no semestre que vem”

Casos de covid-19 em São Paulo devem se expandir até 2021, diz Butantan

Com o isolamento atual, a taxa de contágio deve se estabilizar entre setembro e novembro de 2020 e curva de casos e óbitos devem cair apenas em 2021

Governo exonera Mansueto Almeida da Secretaria do Tesouro

A nomeação do novo secretário do Tesouro Nacional, o economista Bruno Funchal, também foi publicada nesta quarta (15)

Não entendo por que Salles ainda está no ministério, diz Zeina Latif

Para economista, governo Bolsonaro precisa de ações mais concretas e de um nome com mais credibilidade para o Ministério do Meio Ambiente

Tribunal europeu julga multa de 13 bilhões de euros contra a Apple

Empresa recorre contra uma decisão da União Europeia de 2016 que a obriga a ressarcir os cofres públicos por causa de um benefício fiscal obtido na Irlanda

Desconto de até 70% para pagamento de dívida tributária começa hoje

Medida permite aumentar a arrecadação do governo e facilitar os pagamentos pela negociação de créditos de pessoas físicas e jurídicas

Política e mundo

Senado aprova projeto que facilita renegociação de dívida de microempresas

Projeto foi aprovado por unanimidade e segue agora para a sanção presidencial

Guedes quer repassar imóveis da União a empreendedores privados

Empreendedores deverão oferecer contrapartidas de política pública em valor pelo menos equivalente ao imóvel recebido

Uso de máscara pode controlar covid em 8 semanas, afirma Robert Redfield

Diretor do CDC também disse que usar máscara era uma questão de saúde pública e que ele estava “triste” em ver que o ato foi tão politizado

Enquanto você desligou…

Esta empresa oferece passagens de ônibus de Rio a SP a partir de R$ 19,90

A Wemobi foi criada pela JCA, dona da Viação Cometa, para imitar modelo das aéreas ‘low cost’. Em tempos de pandemia, vai dar certo?

Mitre lança 1º empreendimento do ano e espera impulso com juros baixos

Previsão é ter mais dois lançamentos no terceiro trimestre, possivelmente em agosto, e, se tudo correr bem, até quatro outros no quarto trimestre

Com poucos recursos, Teresa Cristina cria formato inovador de live

Com alta fidelidade do público e espaço para artistas famosos e desconhecidos, a cantora Teresa Cristina chama a atenção de marcas durante a pandemia

Moderna tem 100% de sucesso em vacina da covid-19. Falta teste final

A vacina é majoritariamente segura e gerou respostas de imunização que podem proteger os pacientes

Apertada, Braskem quer até US$ 1,5 bi para pagar em 60 anos

Petroquímica inicia apresentação a investidores para captar no mercado externo com dívida híbrida, que tem características de capital

Agenda

A China divulga os dados da produção industrial no mês de junho, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia do país e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores. Por lá, ainda tem a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre de 2020.

Os norte-americanos divulgam os valores dos estoques de petróleo bruto e em cushing pelo Energy Information Administration.

Lives

Frase do dia

“A felicidade é uma borboleta que, sempre que perseguida, parecerá inatingível; no entanto, se você for paciente, ela pode pousar no seu ombro” – Nathaniel Hawthorne.