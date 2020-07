Temporada de balanços tenebrosa; 5G chega ao Brasil e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (14) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Vem aí uma temporada de resultados tenebrosa nos EUA

A expectativa dos investidores é de que as companhias que fazem parte do índice acionário S&P500 informem uma queda média de 45% nos lucros

Claro começa a implantar rede 5G em São Paulo e no Rio de Janeiro

O movimento acontece em meio às incertezas do leilão da quinta geração de internet móvel, adiado para o ano que vem

Senado recebe Mourão em meio à pressão crescente sobre desmatamento

Desde o início do ano, Mourão preside o Conselho Nacional da Amazônia Legal, e não tem conseguido bons resultados

Construtoras podem chegar ao maior número de IPOs desde 2007

Em meio à queda de juros, setor busca financiamento para novos projetos

“Só vejo acúmulo de óbitos”, diz Mandetta ao criticar militares na Saúde

Ex-ministro da Saúde afirmou que Bolsonaro desvia o foco da omissão do governo federal na pandemia ao estimular o debate sobre a cloroquina

Covid-19 desacelera no Rio: 81 municípios têm queda no total de casos

Levantamento com dados da Secretaria estadual de Saúde mostra que, dos 92 municípios, 86% registraram queda no total de notificações na semana passada

Queremos ações mais concretas do Brasil, diz executivo do Nordea

Um dos 10 maiores grupos financeiros da Europa deixou de comprar ativos do governo brasileiro em 2019 por causa do aumento das queimadas na Amazônia

Em meio ao desespero das PMEs por crédito, Pronampe é pauta na Câmara

Deputados devem definir a urgência de projeto de lei que quer incluir profissionais liberais no programa de crédito

Entregadores de aplicativo convocam nova paralisação para hoje

Esta é a 2ª mobilização de entregadores de aplicativos como Uber Eats, iFood e Rappi em menos de 15 dias, que reivindicam melhores condições de trabalho

Aluguel de carro e cidades inteligentes: o plano da Toyota no pós-pandemia

Em entrevista à EXAME, o presidente da montadora no Brasil falou sobre a liderança do mercado global e as apostas para continuar crescendo

As lições da Wavy, que comanda as notificações de iFood, Avon e Caixa

Na pandemia, empresa tem visto subir a demanda por serviços de atendimento digital ao cliente — mas também se prepara para os desafios da crise

Política e mundo

Serra ganha solidariedade tucana após denúncia da Lava-Jato

PSDB não deve fazer um processo interno contra o senador, acusado de lavagem de dinheiro. Para aliados, situação é diferente do caso de Aécio Neves

2ª onda de covid-19 pode causar 120 mil mortes no Reino Unido, diz estudo

O relatório alerta que “uma preparação intensa” é necessária para reduzir o risco do serviço publico de Saúde sofrer um colapso no inverno europeu

Enquanto você desligou…

Vamos voltar ao escritório – mas é melhor não esquecer das crianças

Enquanto as empresas preparam o retorno para os escritórios, escolas e creches continuam fechadas. O que pais e mães podem fazer?

País do tamanho de Pernambuco envia missão a Marte nesta terça

Sonda espacial dos Emirados Árabes Unidos irá realizar pesquisas sobre a atmosfera de Marte; veja como assistir ao lançamento

Pulmão humano em más condições é revivido ao ser conectado em porco

Técnica pode triplicar o número de pulmões saudáveis disponíveis para transplantes, segundo pesquisadores da Universidade de Columbia

Agenda

Nos Estados Unidos será publicado o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de junho, que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

A China divulga os números da balança comercial de junho, com os valores de exportações e importações do país.

Por fim, na Zona do Euro, será divulgada a produção industrial do mês de maio. Esse é um dos principais indicadores da economia da região e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Lives

12h

Marcelo Tokarski, diretor do Instituto FSB Exame, e Mirian Dal Ben, infectologista do Sírio Libanês, debatem com Renato Mimica, CIO da Exame Research

18h – O que é ASG e como isso afeta os investimentos?

Fabio Alperowitch, diretor e gestor da FAMA Investimentos, conversa com Juliana Machado, da Exame Research

Frase do dia

“Não tenha medo de desistir do bom para perseguir o ótimo” – John D. Rockefeller.