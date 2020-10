Suzano dispara após lucro operacional mais do que dobrar

As ações da Suzano (SUZB3) sobem 4,15% e lideram as altas do Ibovespa nesta sexta-feira, 30, após a companhia reduzir seu prejuízo líquido de 3,46 bilhões de reais para 1,16 bilhões de reais no terceiro trimestre. O lucro operacional da companhia foi de 2,17 bilhões de reais, que representa uma alta anual de 117%., enquanto a receita líquida cresceu 13% para 7,47 bilhões de reais. “Os resultados foram mais fortes e superaram as projeções de mercado. A taxa de câmbio mais elevada impulsionou a receita da Suzano, sobretudo no lado das vendas de celulose no exterior”, avaliam analistas da Exame Research. Na esteira dos resultados de sua concorrente, a Klabin (KLBN11) avança 1,18%.

Lojas Americanas

No campo negativo, as ações das Lojas Americanas caem (LAME4) 5,06%, e figuram entre as maiores altas do Ibovespa, também refletindo o resultado trimestre divulgado após o fechamento do dia anterior. No trimestre, a companhia teve lucro líquido de 49,9 milhões de reais, representando um aumento tímido de 3,5% em relação ao terceiro trimestre de 2019. Sua receita líquida aumentou 21% para 5,128,6 bilhões de reais. Apesar das fortes perdas na bolsa, analistas da Guide Investimentos consideram que houve aspectos positivos no balanço. “A companhia teve grande aumento do número de clientes ativos, maior aderência ao Ame Digital e crescimento da receito no meio digital e físico”, afirmam em nota.

Os papéis da B2W (BTOW3), braço da Lojas Americanas no varejo digital, também apresentam perdas, recuando 6,22%. A B2W, que também divulgou resultado na véspera, teve prejuízo líquido de 36,8 milhões no terceiro trimestre contra o de 102,5 milhões de reais do mesmo período do ano passado. Por outro lado, sua receita receita líquida cresceu 58,5% para 2,664 bilhões de reais.

“Tiveram aspectos positivos nos balanços, mas o prejuízo contínuo da B2W e a redução das margens das Lojas Americanas acabaram pesando. Parte desse cenário acaba passando um pessimismo para o setor”, diz Gustavo Bertotti, economista da Messem. As ações da Magazine Luiza (MGLU3) e Via Varejo (VVAR3) caem 2,52% e 3,73%, respectivamente.

Varejo Físico

Além das companhias com operações digitais bem estruturadas, as varejistas de moda também apresentam forte desvalorização, com os papéis da Hering (HGTX3), caindo 4,86%. De fora do Ibovespa, as ações das Lojas Marisa (AMAR3), C&A (CEAB3), e Guararapes (GAR3) recuam 5,71%, 5,57% 4,36%, respectivamente. “O setor de vestuário ainda depende muito das lojas físicas e todas essa aversão ao risco trazida pela segunda onda de coronavírus acaba passando uma impressão ruim para os papéis”, comenta Bertotti.

Grendene

As ações da Grendene, (GRND3), das marcas Ipanema, Rider e Melissa, caem 4,39%, após o lucro líquido da empresa cair 33,6% no terceiro trimestre para 110,8 milhões de reais. Por outro lado, a receita líquida teve alta de 8,3% para 630,8 milhões de reais. Segundo a empresa, o aumento da receita foi impulsionado por três fatores: auxílio emergencial; normalização da produção e boa receptividade das coleções primavera/verão.

Aérea

Ainda pressionadas pela segunda onda de coronavírus que levou a Europa a novos confinamentos, as ações das companhias aéreas são negociadas em queda. Na bolsa, as ações da GOL (GOLL4) e da Azul (AZUL4) caem 6,2% e 4,79%, respectivamente. Os papéis da CVC (CVCB3), que também dependem das reaberturas, recuam 3,63%. Nem mesmo as ações da fabricantes de aeronaves Embraer (EMBR3) foge do pessimismo sobre o setor e recuam 3,76%.

Pesos pesados

Entre as ações com maior participação no Ibovespa, todas são negociadas em queda. Os destaques negativos são os grandes bancos, que chegam a cair mais de 3%. Entre eles, Itaú (ITUB4) cai 1,59¨, Bradesc (BBDC4), 2,98%, Banco do Brasil (BBAS3) 2,97% e Santander (SANB11) 3,50%. Já as ações da B3 (B3SA3) recuam 289%.