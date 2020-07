Super reabertura em São Paulo?; TikTok sob ataque e tudo para ler hoje

Leia as principais noticias desta segunda-feira (13) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

São Paulo tem “super” reabertura econômica. O que volta pelo estado?

A flexibilização foi anunciada na última sexta-feira e só foi possível depois que o estado atingiu o que João Doria chamou de ‘platô’

“Fantoche”: pressão sobre o TikTok cresce ainda mais nos EUA

Assessor da Casa Branca reitera ameaça de banir o aplicativo chinês e critica americano que comanda o negócio

Um IPO bilionário na B3: a estreia da empresa de gestão ambiental Ambipar

É o terceiro IPO da pandemia, após Estapar, de estacionamentos, e Aura Minerals, que explora principalmente ouro

Ministério da Saúde contrata empresa suspeita de atuar em garimpo ilegal

Empresa que fornece aeronaves para o transporte aéreo de índios e de profissionais de saúde recebeu R$24,3 milhões da Saúde, apesar da punição da Anac

Bancada evangélica se mobiliza contra criação de abuso de poder religioso

Líderes evangélicos e parlamentares querem impedir o TSE de constituir nova figura jurídica a partir de discussão iniciada em junho

Brechós, pijamas e roupas mais sustentáveis: qual será o futuro da moda

Diversas marcas lançaram peças feitas com tecidos antivirais, de olho no coronavírus, e outras criaram roupas mais sustentáveis

FGTS de até R$ 1.045 é liberado para os nascidos em março

O pagamento será realizado por meio de crédito em conta poupança social digital da Caixa

Política e mundo

Europa discute relação distante com Turquia e América Latina

Os ministros de relações exteriores da UE se reúnem para debater a relação com dois aliados cada vez mais distantes: a Turquia e a América Latina

Andrzej Duda é reeleito presidente da Polônia

Com uma vitória apertada, Duda consolida a posição do partido Direito e Justiça (PiS), que está no poder desde 2015

Flórida tem recorde de novos casos de Covid-19 um dia após Disney reabrir

Estado americano do sul do país registra mais de 15.000 infectados em 24h

Enquanto você desligou…

Klabin, Hotmart e mais 30 empresas contratam estagiários e trainees

O programa de estágio da Klabin não tem restrições de cursos, idiomas ou de idade

27 eventos online para empreendedores que acontecem esta semana

Confira cursos, eventos e palestras que serão disponibilizados online em nesta semana de julho para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Acelerador de partículas brasileiro revela primeiras imagens da covid-19

Sirius analisou uma das principais proteínas do vírus e está à disposição de cientistas dedicados a estudar os detalhes moleculares da doença

Dois métodos simples para converter arquivos em PDF para ler no Kindle

Seus problemas acabaram: descubra como converter livros em PDF para ler no Kindle

“Desculpa mandar áudio”: pesquisa mostra como o brasileiro usa o WhatsApp

Boa parte dos usuários aderem ao recurso das mensagens de voz, mas há preferência por recados curtos e fracionados

Agenda

Nesta segunda-feira (13), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Nos EUA, o governo norte-americano também divulga o balanço orçamentário, com as despesas e arrecadações do país no mês de junho.

E por último, vão ocorrer os discursos de Robert S. Kaplan, e John C. Williams, membros do FOMC, que podem trazer indícios sobre a política monetária futura da instituição.

E na Zona do Euro, houve pronunciamento de Fabio Panetta, do BCE, que normalmente traz indicações da política monetária da região.

Já o site Investing fornece seu índice sobre ouro, bolsa e dólar, com relação à disposição dos operadores de manter posições longas.

Webinar gratuito

18h00 – Ciências de Dados e o Mercado de Trabalho

Rychard Guedes, professor da Let’s Code, conversa com André Portilho, Head da Exame Academy.

Inscreva-se aqui.