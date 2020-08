Super quinta de balanços; nada de crise na Via Varejo e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (13) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Rússia diz que vacina contra covid-19 já estava sendo pesquisada há 6 anos

Mas não se assuste, isso não quer dizer que a Rússia previu há seis anos que o coronavírus ia surgir. Os cientistas reaproveitaram estudos que já aconteciam

Super quinta tem 51 balanços de gigantes como Azul, B3 e Natura

Resultados mostrarão o tamanho do impacto da pandemia do coronavírus em diversos setores da economia brasileira de abril a junho

Que crise? Via Varejo amplia margens e tem lucro de R$ 65 mi no trimestre

Entre as mil siglas que os especialistas de varejo acompanham aparece: GMV quase estável, de R$ 7,26 bilhões no segundo trimestre

China diz que frango importado do Brasil veio com coronavírus

Autoridades chinesas divulgaram comunicado informando que encontraram o novo coronavírus em frangos vindos do Brasil

Pazuello vai ao Congresso falar sobre escassez de remédios para covid-19

Ministro interino da Saúde irá responder sobre a falta de medicamentos do chamado kit de intubação contra o novo coronavírus

Para ajudar PMEs, Senado debate alteração no regime tributário

Projeto prevê que empresas que optaram pela tributação com base no lucro presumido mudem para outras opções tributárias

GM promete carro a trabalhador que aderir a PDV

Funcionários da GM com mais de 11 anos de trabalho no grupo e que aderirem ao PDV vão receber um Onix Joy Black, modelo que custa R$ 50,8 mil

MRV tem lucro líquido de R$124 milhões no 2º trimestre, queda de 34,6%

A queda no lucro da maior construtora residencial no Brasil se deve a descontos nas vendas de imóveis, aumento nas despesas com juros e doações na pandemia

BRF tem lucro líquido de R$ 307 milhões no 2º trimestre, queda de 5,5%

Se contadas somente as operações continuadas da companhia, o lucro teve aumento de 60,8% na comparação anual

Liv Up começa a vender papinha natural e orgânica para bebê

De olho em mercado crescente na pandemia, Liv Up faz lançamento focado em saúde e praticidade

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio de R$ 12,5 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet

Política e mundo

Justiça aprova delação de Dario Messer, que deve devolver R$1 bilhão

O “doleiro dos doleiros” colaborou com investigadores e, além de cumprir pena de 18 anos e nove meses, deverá abrir mão de 99% de seu patrimônio

Enquanto você desligou…

Candidatos que já seguiram esta tendência foram 20% mais contratados

A pandemia tornou a busca de emprego mais digital. E a próxima mudança vai agradar a candidatos e recrutadores

Executivos falam de diversidade e o que buscam as gigantes de tecnologia

Diretores de Google, Amazon e Microsoft participaram de painel do evento BRASA Hacks, que conecta estudantes no exterior com líderes e mentores

Planeta-anão perto de Marte pode ter abrigado vida

O astro fica entre os planetas Marte e Júpiter e se junta a Enceladus e Europa como candidato a ter abrigado vida na Via Láctea

Agenda

O Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho do país.

Já o governo chinês divulga os dados referentes à produção industrial de junho (e também do acumulado do ano), a taxa de desemprego atualizada e os números referentes aos investimentos em ativos fixos em junho.

