Super quarta dos balanços; Selic mantida em 2%?; e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (28) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No Radar: Vale, Petrobras, Copom, 2ª onda e o que mais move o mercado

Temor sobre efeitos da segunda onda de coronavírus cresce no mercado, com possibilidade de França decretar lockdown de um mês

Super quarta dos balanços tem Bradesco, Petrobras e Vale

Resultados vão ajudar os investidores a entender a profundidade da crise causada pela pandemia do novo coronavírus – e quem já está se recuperando

Copom deve manter juros em 2%, mas mercado já vê um aumento em 2021

Na visão dos economistas ouvidos pelo Boletim Focus, do Banco Central, Selic deve chegar a 2,75% no ano que vem

Facebook, Google e Twitter depõem no Senado, dias antes da eleição nos EUA

Redes sociais e YouTube fazem parte da democracia e estão sob intenso escrutínio dos legisladores às vésperas do pleito.



Donos de “Uber dos ônibus” protestam em SP contra restrições ao setor

O protesto é contra uma decisão do governo paulista de obrigar a venda de tíquetes de ida e volta aos passageiros, e não apenas de trechos separados

The Body Shop, da Natura, investe em perfumes exclusivos para o Brasil

O Brasil tem 13,4% do mercado global de perfumes e a The Body Shop desenvolveu três novas linhas exclusivas para os consumidores nacionais

99 fez investimento de 35 milhões de reais para melhorar segurança do app

Segundo dados da 99 enviados com exclusividade à EXAME, quatro regiões brasileiras apresentaram a maior diminuição em casos criminais

Preços de passagens aéreas caíram 37%, mas já começam a se recuperar

Pesquisa do comparador de preços Viajala mostra que queda dos valores vem diminuindo desde julho

Startup quer revolucionar a edição de vídeos e leva aporte de R$ 84 mi

A rodada da startup indiana InVideo foi liderada pelo fundo Sequoia Capital. Empresa foca no Brasil para crescer na América Latina

Por que está faltando carro no mercado brasileiro em meio à pandemia

O consumidor tem notado a falta de algumas versões de modelos de grandes volumes



Havan deve retomar IPO em 2021

A varejista, comandada pelo empresário Luciano Hang, não conseguiu convencer o mercado em 2020 de que deveria chegar à Bolsa avaliada em R$ 70 bilhões



Open banking vai transformar competição pelo cliente, diz especialista

Mariana Cunha, diretora da Quanto, afirma que sistema de compartilhamento de dados vai gerar pressão competitiva sobre custos e qualidade dos serviços

RPS Capital amplia sociedade e atuação com fundo multimercado macro global

Gestora traz Daniel Vaz, da Península, para liderar nova área macro global, dentro de plano estratégico para descentralizar o risco

Política e mundo

Governo federal ignora metas contra desmatamento em plano até 2031

No “eixo ambiental” do decreto “Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil”, as metas de combate ao desmatamento não aparecem

Cautela guiará mercados antes de eleição nos EUA, diz Ace Capital

Para Ricardo Denadai, estrategista-chefe da gestora, mesmo uma vitória de Biden, apontada pelas pesquisas, pode levar a cenário de incertezas

Enquanto você desligou…

Crédito imobiliário dispara 70% em setembro e bate recorde

De janeiro a setembro, os empréstimos para financiar compra e construção de imóveis avançaram 44% ante mesma etapa de um ano antes

Projeto prevê ressarcimento ao SUS de quem não se vacinar e tiver covid-19

Pelo menos três propostas da Câmara dos Deputados falam sobre a obrigatoriedade de se vacinar contra o coronavírus

“Não vão conseguir me quebrar”, diz dono da Dolly sobre acusação de fraude

Em entrevista à EXAME, Laerte Codonho afirma que tem sofrido “sabotagem” da concorrência

Brasileiro vai poder ter conta em dólar? Com a nova lei do câmbio, sim

Marco legal do setor deverá ser votado em regime de urgência; lei irá simplificar as operações de crédito e ampliar concorrência no mercado

Telefônica tem lucro de R$1,2 bilhão no 3º trimestre, alta de 25%

A receita líquida da operadora de telecomunicações encolheu 2,3% no comparativo anual, para 10,79 bilhões de reais

Agenda

Nesta quarta-feira (28), ocorre a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que vai definir o futuro da taxa básica de juros no Brasil, a Selic, atualmente em 2%. Como acontece todas as semanas, o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA.

Frase do dia

“Às vezes, quando você inova, comete erros. É melhor admiti-los rapidamente e continuar a melhorar suas outras inovações” — Steve Jobs.

