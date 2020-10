SP volta às aulas; venda de carros surpreende e tudo para ler hoje

Leia as principais matérias desta quarta-feira, 7, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Duas mulheres ganham o Nobel de química por edição genética

A francesa Emmanuelle Charpentier e a americana Jennifer A. Doudna desenvolveram o CRISPR/Cas9

Aulas presenciais voltam em SP nesta quarta após sete meses de pandemia

Mais estados deverão seguir o caminho da retomada escolar. Em SC e no PR, o retorno está previsto para o dia 19. Volta às aulas é criticada por professores

Retomada do setor automotivo surpreende e montadoras revisam projeções

A Anfavea, associação que reúne as fabricantes de veículos, deve divulgar novas estimativas nesta quarta-feira

Governo negocia com Congresso espaço para novo “orçamento de guerra” em 2021

Segundo o jornal Estado de S. Paulo, medida abriria uma brecha para o aumento de gastos em 2021 com a justificativa, por exemplo, de combate à covid-19, no caso de uma nova onda da pandemia.

Política e mundo

Porta-voz do governo, Otávio Rego Barros é exonerado

Segundo informações do G1, a exoneração foi publicada na edição da madrugada desta quarta-feira (7) do Diário Oficial da União.

Para tirar PT do Nordeste, medidas duras do Renda Cidadã devem ser adiadas

Segundo um auxiliar do governo, presidente Jair Bolsonaro “está fazendo política”

O que esperar do debate entre os vices nas eleições americanas

A doença de Trump deve ser um dos principais temas do embate entre Mike Pence e Kamala Harris, hoje à noite

Perigoso furacão Delta ameaça Cancún e autoridades esvaziam hotéis

O governo do México determinou o envio de 5 mil militares para a região

Biden diz que próximo debate não deve ocorrer se Trump ainda tiver covid

Concorrente de Biden nas eleições americanas, Donald Trump foi diagnosticado com covid-19 na última semana

Enquanto você desligou…

Ensino remoto até o fim de 2021 é aprovado pelo CNE

Medida prevê pontos como a fusão de anos letivos e a continuação do ensino à distância. Agora, deve seguir para aprovação do MEC

Em relatório devastador, deputados dos EUA acusam big techs de monopólio

Comissão da Câmara dos EUA conclui que Amazon, Apple, Facebook e Google atuam como monopólios e recomenda ao Congresso a separação de seus negócios

Executiva Paula Bellizia troca Microsoft pelo Google

Bellizia já passou por Whirlpool e Apple e agora assume as ações de marketing da gigante de tecnologia na região

Relatório final da Alerj defende afastamento definitivo de Witzel

Deputados afirmam que foram encontradas suspeitas de irregularidade e mau uso do dinheiro público em cerca de 99% dos contratos analisados

Agenda

Nesta quarta-feira (7), a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará um pronunciamento. Como chefe da entidade, responsável por definir as taxas de juros, ela tem grande influência sobre o valor do euro. Os investidores acompanham seus pronunciamentos de perto, pois costumam fornecer indicações sobre futuras mudanças na política monetária e nas taxas de juros.

Nos EUA, serão divulgadas as projeções econômicas feitas pelo Fomc, com declarações de membros do órgão. Também acontece a atualização dos estoques de petróleo bruto e em cushing, feitas pelo Energy Information Administration.

Frase do dia

“Algumas pessoas querem que algo aconteça, algumas desejam que aconteça, e outras fazem acontecer” — Michael Jordan.