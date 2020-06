SP reabrirá restaurantes?; Bolsonaro com 32% de apoio e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (26) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

A cidade de SP pode reabrir bares e restaurantes. É a hora?

Redução na taxa de ocupação de UTIs e no número de internações de casos suspeitos e confirmados de coronavírus pode garantir nova etapa de reabertura

DataFolha: Para 64%, Bolsonaro sabia onde Queiroz estava escondido

Popularidade do presidente cai para 15% entre aqueles que acham que ele sabia onde o ex-assessor de Flávio Bolsonaro estava

Frederick Wassef à Veja: escondi Queiroz para proteger Bolsonaro

Ex-advogado de Flávio Bolsonaro diz que abrigou Queiroz em uma de suas propriedades por motivos “humanitários” e que o presidente não sabia de nada

STF enviou para a primeira instância casos iguais ao de Flávio Bolsonaro

TJ-RJ concedeu nesta quinta-feira (25) foro privilegiado a Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas

Após flexibilização, isolamento social cai ainda mais e Rio tem trânsito

Junho está registrando picos de mobilidade durante a pandemia da covid-19. No último dia 10, cidade teve 6,1 quilômetros de congestionamentos

Novo ministro da Educação é derrota para ala ideológica do governo

Conservador, Carlos Alberto Decotelli é visto como pragmático e deve retomar diálogo com estados e municípios

Governo divulga calendário de 3ª parcela do auxílio emergencial de R$ 600

O pagamento começa a ser feito neste sábado, e o dinheiro será depositado nas contas da poupança digital para pagar contas, boletos e compras

Enfraquecida, ONU comemora 75 anos de sua “certidão de nascimento”

Carta das Nações Unidas consagrou princípios de convivência e cooperação entre os países, mas reflete um mundo que ficou para trás

Do Mercado Livre ao iFood: dona de Veja e Naldecon chega às vendas online

Para levar seus produtos para a internet, a RB contou com reforços de peso: entrou em plataformas como Mercado Livre, Amazon, iFood e Rappi

Strada nova geração é trunfo da Fiat contra a pandemia

O lançamento da montadora, que acontece nesta sexta-feira, 26, promete bons frutos para o grupo em tempos de queda drástica das vendas

Portugal volta a implementar medidas de lockdown em Lisboa

Moradores de 19 regiões de Lisboa poderão sair de casa apenas para comprar produtos essenciais. Novos casos de covid-19 na periferia preocupam autoridades

Política e mundo

Com 1.180 óbitos em 24h, Brasil tem 55 mil mortes por covid-19

O país tem mais de 1,2 milhão de pessoas infectadas pelo coronavírus, segundo consórcio de imprensa

Novas parcelas do auxílio devem ser de R$500, R$400 e R$300, diz Bolsonaro

O presidente Bolsonaro disse que o governo irá prorrogar o pagamento do benefício por mais três parcelas; o custo da extensão seria de R$ 100 bilhões

Quem é Carlos Alberto Decotelli, o novo ministro da Educação

Ex-presidente de autarquia do MEC que cuida da educação básica, primeiro ministro negro do governo é economista e tem vínculos com o setor militar

Enquanto você desligou…

6 técnicas da comédia para melhorar suas reuniões virtuais

É possível fugir das reuniões chatas e inspirar equipes mesmo em reuniões virtuais

BTG Pactual busca startups para programa de aceleração do boostLAB

Banco de investimentos procura empresas que trabalhem em áreas como finanças, imóveis, educação e big data

Smartfit: sócios podem fazer aporte de R$ 500 mi para reforço na crise

Com aportes bilionários em 2019, rede de academias reuniu base de acionistas com fundos dispostos a proteger seus negócios do coronavírus

Acho que FMI vai errar previsão para economia brasileira, diz Guedes

A declaração do ministro da Economia ocorre depois que o FMI piorou a estimativa de queda do PIB do Brasil em 2020 de 5,3% para 9,1%

Agenda

Nesta sexta-feira (26), na Zona do Euro, Christine Lagarde, presidente do BCE, fez seu discurso, que traz uma avaliação da política monetária da região em meio ao contexto da pandemia.

Nos EUA, o Deparment of Commerce divulga o Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) do mês de maio e também o acumulado do ano. Essa é uma das formas de aferir a inflação no país.

Já a Universidade de Michigan solta seu Índice de Percepção da Confiança do Consumidor no mês de junho, que pode indicar sinais da retomada econômica americana.

E como acontece todas as semanas a Baker Hughes atualiza o número de sondas de petróleo em funcionamento nos EUA.

Por fim, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e na Zona do Euro. Os índices são bons indicadores do sentimento do mercado.

Lembrando que hoje é feriado na China e não há mercado por lá.

