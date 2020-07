SP reabre bares; Guedes promete privatizações em 2020 e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (6) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Bolsas disparam com apoio do governo chinês ao mercado de ações

A mídia estatal chinesa afirmou que o país precisa de um “bull market” para enfrentar competidores num mundo pós-pandemia do novo coronavírus

SP reabre bares e restaurantes apesar de temor de “segunda onda”

Os estabelecimentos poderão abrir com 40% da capacidade e com funcionamento reduzido de 6 horas diárias

Vamos fazer três ou quatro grandes privatizações neste ano, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ainda que os Correios “seguramente” estariam na lista de privatizações, mas se recusou a falar quando

Produção de veículos recua no 1º semestre e montadoras mudam estratégias

Na manhã desta segunda-feira, a Anfavea, associação que reúne as montadoras, divulga o desempenho da indústria no primeiro semestre

As armas da Renner na crise: produção super rápida e pouco estoque

Na Renner, a produção nacional leva até 45 dias, e a distribuição usa inteligência artificial. Tudo para não perder o interesse do cliente na crise

Após IPO, sucesso da Lemonade é a prova de fogo do mercado de insurtechs

Desde que abriu capital, as ações da startup americana dobraram de valor em uma aposta dos investidores na digitalização do mercado de seguros

Na França, Macron muda governo – e Louvre reabre

Macron deve apresentar nesta segunda os novos integrantes do ministério no mesmo dia em que o museu mais visitado do mundo volta a receber visitantes

Saiba como estão os planos de retomada econômica em cada estado

Regras definidas por governos estaduais criam planos para reabertura em meio à pandemia de coronavírus

Entenda como funcionam os testes para detectar a covid-19

Testes mais usados para identificar o novo coronavírus são os rápidos ou sorológicos e os moleculares

Política e mundo

Brasil tem 1,6 mi de casos e 64,9 mil óbitos por covid-19, diz consórcio

Só o estado de São Paulo alcançou a marca de 320 mil infectados e mais de 16 mil óbitos; reabertura acelera disseminação da doença

Após reabertura, casos da covid-19 aumentam em 12 de 18 capitais do Brasil

Descontrole do novo coronavírus já fez algumas cidades a decidir recuar a flexibilização e adotar medidas mais restritivas

Renato Feder recusa convite para assumir o Ministério da Educação

Desde a semana passada, aliados olavistas e militares vinham pressionando Bolsonaro para reverter a escolha do empresário como chefe do MEC

É preciso responsabilizar quem financia fake news, diz Maia

Segundo presidente da Câmara é necessário um marco legal para chegar a quem usa de forma radical e equivocada as redes sociais

Reforma tributária vai incluir imposto sobre dividendos, afirma Guedes

O ministro disse que a reforma está pronta para ser enviada ao Congresso, mas que o que atrapalha é a falta de acordo político

Renda Brasil terá valor mais alto que Bolsa Família, diz Guedes

Segundo o governo, além do público atual do Bolsa Família, o novo programa também incluirá trabalhadores que hoje exercem atividades informais

Por covid-19, China barra importação de mais dois frigoríficos do Brasil

Seis unidades de frigoríficos brasileiros foram impedidas de exportar para a China em meio a preocupações crescentes com os milhares de casos de covid-19

Índia vira o terceiro país com maior número de casos de coronavírus

A Índia registrou 24 mil novos casos de covid-19 em 24 horas e superou a Rússia. Total de infecções chega a 697.358

Enquanto você desligou…

Amazon, CI&T e mais 29 empresas com vagas de estágio e trainee

As inscrições para os programas de estágio da Cielo e da L’Oréal terminam nesta semana

35 eventos online para empreendedores que acontecem esta semana

Confira cursos, eventos e palestras que serão disponibilizados online esta semana de julho para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Bombando em novidades, JHSF fará oferta de ações de R$ 400 milhões

Dona de shoppings, aeroporto e do badalado Fazenda Boa Vista, companhia aproveita boas novas e ação em alta para se capitalizar

Cientistas brasileiros descobrem superterapia que pode curar a AIDS

Trata-se do primeiro estudo, em escala global, a testar um supertratamento em indivíduos cronicamente infectados pelo HIV

Em meio à crise no setor aéreo, Azul inicia plano de demissões

Sindicato Nacional dos Aeroviários estima que 500 empregados foram desligados da empresa no país, mas as demissões devem crescer

Sindicato pede afastamento de conselho da Embraer após fracasso em acordo

O processo acusa o conselho de ter permitido “espionagem” ao deixar que engenheiros da Boeing trabalhassem na unidade de pesquisa e desenvolvimento

Agenda

Nesta segunda-feira (6), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil. Também sai o Caged. O índice mede a criação das vagas de empregos no país e é um bom indicador da economia nacional.

Nos Estados Unidos será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de junho, que libera os dados da produção industrial no período. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Por fim, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e na zona do Euro. Os índices são bons indicadores do sentimento do mercado.

Frase do dia

“Uma máquina pode fazer o trabalho de 50 pessoas comuns. Nenhuma máquina pode fazer o trabalho de uma pessoa extraordinária.” – Elbert Hubbard