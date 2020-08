SP avança na reabertura?; Mais Bolsonaro no Nordeste e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (21) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Governo de SP reclassifica a quarentena. A capital pode evoluir?

Cidade de São Paulo ainda precisa melhorar dois quesitos para progredir de fase. Nesta sexta-feira, 21, comércio tem horário de funcionamento ampliado

Bolsonaro volta ao Nordeste para inaugurar obras no Rio Grande do Norte

Em sua quarta visita à região em menos de dois meses, o presidente vai entregar moradias, assistir à perfuração de poço e apoiar criadores de camarão

PMI de agosto antecipa o ritmo da retomada nos EUA e na zona do euro

Indicador de atividade econômica com entrevistas a mais de 400 executivos é o primeiro com dados do mês corrente e antecipam rumo do PIB

Dívida pública do Reino Unido atinge recorde de 2 trilhões de libras

Em julho, a dívida representava mais de 100% do PIB do Reino Unido pela primeira vez desde 1961

Economia parabeniza deputados por manter veto ao reajuste dos servidores

“A possível derrubada traria graves consequências para as contas públicas, em especial de Estados e municípios”, afirma a nota

8,7 milhões de alunos não tiveram acesso a aulas remotas na pandemia

Na Região Norte, 40% das crianças do ensino fundamental e quase metade dos alunos do ensino médio ficaram sem atividades em julho

Esta startup já fez 1 milhão de consultas via telemedicina na pandemia

Focada em telemedicina, a Conexa viu a demanda por seus serviços explodir na pandemia: antes eram 50 pacientes atendidos por dia, agora são 15.000

Política e mundo

Senado adia votação do Fundeb para a próxima terça-feira

Fundo é o principal mecanismo de financiamento da educação básica do Brasil

Câmara mantém veto de Bolsonaro, impedindo reajuste a servidores

Veto que Senado tentou derrubar, mas não teve apoio na Câmara, impedia reajuste por estados e municípios a quem trabalha no enfrentamento à covid-19

Biden fala em “superar temporada de escuridão”

No discurso que fechou a convenção do Partido Democrata, o candidato disse que a eleição é ‘uma batalha pela alma’ dos Estados Unidos

Irmã de Kim Jong-un ganha ainda mais poder na Coreia do Norte

A agência de inteligência da Coreia do Sul acredita que Kim Jong-un cedeu um pouco mais de sua autoridade para a irmã Kim Yo Jong

Enquanto você desligou…

Stone reabre inscrições de recrutamento sem restrição de cursos

Desde 2014, a Stone já contratou mais de 1.800 profissionais com o Recruta — boa parte deles antes do final do processo seletivo

Steve Bannon, mentor de Trump, é liberado por fiança de US$ 5 milhões

Bannon havia sido preso nesta quinta-feira, acusado de fraude nas doações de uma campanha de arrecadação de fundos online

CVM flexibiliza regras de crowdfunding para ajudar as PMEs na crise

As medidas vêm em resposta ao contexto emergencial desencadeado pela pandemia da covid-19 e ao impacto da quarentena sobre os negócios pequenos e médios

Agenda

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de agosto, que libera os dados da produção industrial no mês de novembro, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores. Ainda nos EUA, saem os números referentes às vendas de casas usadas.

