S&P 500 fecha em alta e encerra melhor trimestre desde 1998

O S&P 500 viveu um rali nesta terça-feira, encerrando em alta e garantindo seu maior ganho percentual trimestral em mais de duas décadas à medida que a melhora dos dados econômicos reforçou as crenças dos investidores de que uma recuperação apoiada por estímulos para a economia dos Estados Unidos está no horizonte.

Saindo de uma queda de 20% no primeiro trimestre, o maior declínio trimestral desde a crise financeira no quarto trimestre de 2008, o S&P subiu mais de 19% para marcar seu maior ganho trimestral desde 1998, no auge do boom da tecnologia.

O S&P 500 é um índice do mercado de ações que mede o desempenho das ações de 500 grandes empresas listadas em bolsas de valores nos Estados Unidos.

Segundo dados preliminares, o Dow Jones subiu 0,94%, para 25.836,96 pontos, o S&P 500 avançou 1,59%, para 3.101,79 pontos e o Nasdaq valorizou 1,93%, para 10.064,81 pontos.