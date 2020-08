Setor de turismo e companhias aéreas disparam com expectativa de vacina

As ações de companhias áreas e de empresas relacionadas ao turismo sobem, após o anúncio de que a Rússia irá registrar a primeira vacina contra o coronavírus. Na bolsa, Azul, GOL e CVC avançam 8,5%, 7,6% e 6%, respectivamente. A fabricante de aviões Embraer sobe 3,5% na esperança de uma retomada do setor.

“Apesar de todas incertezas sobre a vacina, este está sendo o principal gatilho para as altas, tanto que elas sobem em bloco”, afirma Gustavo Bertotti, economista da Messem.

Bruno Lima, analista de renda variável da Exame Research, ainda ressalta a valorização do setor em bolsas internacionais, como as americanas. Por lá, os papéis da American Airlines abriram em alta de 7,6%, mesmo já tendo subido 7% no pregão anterior, enquanto a Boeing avança pouco mais de 3%. As ações das redes de hotéis Hilton, MGM e Marriott também são negociadas em alta.

Nas bolsas da Europa, as valorizações foram ainda mais pujantes. Na Alemanha, a Lufthansa se valoriza 6,8% e, em Londres, a IAG, controladora da British Airways, dispara cerca de 8,5%.

Embora tenha ajudado a fortalecer as ações dos setores de aviação e turismo, um dos mais afetados pelas restrições de mobilidade impostas pela pandemia, a vacina russa tem causado desconfiança por parte do mercado, que questiona a eficácia e a transparência em seu desenvolvimento. “A vacina russa foi feita de modo meio obscuro, até por isso não anima tanto”, comentou Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus.