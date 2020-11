Sequoia dispara até 13% com balanço e tem melhor pregão desde IPO

As ações da Sequoia (SEQL3) operavam entre leilões na B3 na manhã desta terça-feira, após forte arrancada de 13% nos primeiros minutos de negociação do pregão. Às 10h39, os papéis registravam alta de 11,60%, sendo cotados em 16,07, na maior variação desde sua oferta pública incial (IPO, na sigla em inglês), no começo de outubro.

No radar, a empresa logística, especializada no mercado de e-commerce, reportou ontem após o pregão seu balanço do terceiro trimestre, com um crescimento de 192% no lucro líquido ajustado no período, na comparação anual, indo para 13,9 milhões de reais. A receita líquida somou 277,5 milhões de reais, avanço de 124% frente ao mesmo trimestre do ano anterior. O Ebitda ajustado ficou em 30,1 milhões de reais, alta de 130%, com margem Ebitda de 10,9%, acima em 0,4 ponto frente ao mesmo período de 2019.

Desde o IPO, no início do mês passado, as ações da companhia acumulam ganhos de 24,6% na Bolsa.