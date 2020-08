Selic a 2% ao ano?; Dólar perde prestígio e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (5) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Copom deve reduzir juros para 2% ao ano, menor patamar histórico

No final de julho de 2019, quando a taxa brasileira estava em 6,5%, o menor patamar desde então, a autoridade monetária retomou os cortes e não parou mais

Dólar perde prestígio e coloca em xeque papel dos EUA na economia mundial

Muito embora os EUA tenham a capacidade para montar um pacote trilionário de ajuda à população, resposta ineficaz à crise sanitária tem gerado preocupações

Após aval de Bolsonaro à “CPMF”, Guedes explica reforma a parlamentares

O novo imposto sobre pagamentos digitais deverá concentrar as atenções do debate, embora esteja previsto somente para uma segunda fase da reforma

Japão lembra 75 anos da bomba atômica em meio à escalada militar

Os 75 anos do episódio, em 1945, acontecem após explosão em Beirute que lembrou o formato de “cogumelo” das bombas no Japão

Flávio Bolsonaro admite que Queiroz pagava suas contas pessoais

Senador diz que origem dos recursos é lícita, e não tem a ver com depósitos feitos por outros assessores do gabinete na Alerj na conta do ex-PM

Salles desiste de alterar meta de redução de desmatamento na Amazônia

O recuo foi informado pelo Ministério da Economia. Pasta comandada por Salles mantém a meta de reduzir em 90% o desmatamento e os incêndios ilegais

Número de mortes por coronavírus no mundo ultrapassa 700 mil

Levantamento mostra que uma pessoa morre por covid-19 a cada 15 segundos no mundo

As ações que pagam dividendos mais indicadas para agosto

Levantamento feito pela Exame mostra as ações mais recomendadas por 16 corretoras para este mês

Nestlé bate concorrência na pandemia com alimento para idosos

Busca por suplementos alimentares cresce na pandemia, Nestlé prioriza a produção, lança novos produtos e se destaca com Nutren Senior

Samsung aposta em Galaxy Note 20 com 5G contra iPhone 11

Serviço de internet 5G já é oferecido no Brasil e compatibilidade se tornou vantagem competitiva para fabricantes

Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio de R$ 3 milhões

Segundo a Caixa, valor do prêmio, caso aplicado na poupança, renderia mais de R$ 3 mil por mês. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília)

Política e mundo

Como uma cidade turística de MG não tem nenhum caso da covid-19

Gonçalves está há quatro meses e meio com restrições de viajantes e adotando diversas medidas para evitar o registro do primeiro paciente com coronavírus

Argentina tem recorde de mortes e casos de covid-19 em um só dia

A reação do governo ao aumento de contágios foi assinar na segunda-feira um decreto que visa proibir reuniões sociais em todo o território

Tempestade Isaías avança pela costa leste dos EUA e atinge Nova York

Em Nova York, a tempestade tropical Isaías causou fortes chuvas, enquanto autoridades tomam precauções contra possíveis inundações

Enquanto você desligou…

Banco Safra lança desafio universitário com prêmios de até R$ 20 mil

E você não precisa vencer para ter uma oportunidade de emprego. Nas edições anteriores, mais de 130 participantes foram contratados

‘Lawtech’ Sem Processo recebe investimento e prevê crescer 200% em 2020

Especializada em digitalizar acordos judiciais, a startup acaba de receber um novo aporte do fundo Primatec, que tem R$ 100 milhões na carteira

Tipo de câncer avançado é encontrado em osso de dinossauro

Essa é a primeira vez que um câncer celular é encontrado em um dinossauro. Outras espécies já apresentaram tumores benignos

Semantix pode dobrar de tamanho em 2020 após “quase prever” o coronavírus

Companhia que atua com big data já cresceu 120% no primeiro semestre e prevê faturar 200 milhões de reais até o fim do ano

Agenda

Nesta quarta-feira (5), ocorre a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que vai definir o futuro da taxa básica de juros no Brasil, a Selic. Mercado espera que o comitê reduza mais uma vez a Selic em 25 pontos-base, para 2% ao ano.

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI), que libera os dados da produção industrial no mês de julho, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Frase do dia

“Fique contente em agir. Deixe a fala para os outros” –— Baltasar Gracián.