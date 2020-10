Saiba quais são as BDRs mais negociadas por pessoas físicas

O número de negócios envolvendo BDRs na B3 disparou no primeiro dia após a classe de ativo ser liberada para investidores com menos de 1 milhão de reais investidos. De acordo com o sistema de informações financeiras Economática, foram registrados 31.5222 negócios nesta quinta-feira, 22. A quantidade foi 783,22% superior à do dia anterior e 874,10% maior que a de terça-feira, 20. Quer saber qual o setor mais quente da bolsa no meio deste vaivém? Assine a EXAME Research.

Entre as ações mais negociadas estiveram as de empresas de tecnologia que acumulam alguns dos maiores retornos do ano. Na ponta do ranking, ficaram as BDRs da Apple (com 122% de alta no ano), com 6.010 negócios realizados no dia. Somente o número de negócios das BDRs da Apple superaram o de todos os 3.569 negócios realizados na quarta-feira, 22, antes de a classe de ativo ser liberada para pequenos investidores.

Já a segunda mais negociada, foi a BDR da Tesla, com 4.525 negócios realizados. No ano, o BDR da Tesla acumula valorização de 621%. Na terceira e quarta colocação ficaram os BDRs da Alphabet e do Mercado Livre, com respectivos 3.045 e 2.795 negócios. Os BDRs do Facebook, Microsoft, Alibaba, Netflix, Walt Disney e McDonalds aparecem na sequência, fechando o top 10 dos mais negociados no dia.

Apesar da forte alta do número de negócios envolvendo BDRs, o volume de financeiro do conjunto de mais de 500 BDRs permaneceu praticamente estável, tendo em vista que a classe já era liberada para grandes investidores, como fundos e pessoas físicas com mais de 1 milhão investidos. Na quinta-feira, 23, os BDRs movimentaram 140,086 milhões de reais, contra 125,474 reais movimentos na quarta. O volume, porém, ficou bem abaixo do recorde de 666,291 milhões reais movimentados no dia 4 de setembro.