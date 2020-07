Reviravolta na Oi; efeito da covid-19 no emprego e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (23) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Oi deixa de lado oferta de Claro, TIM e Vivo e negocia com grupo americano

Mudança nos planos da venda representa reviravolta nos planos das teles de fatiar operações da empresa carioca por estados

Qual foi o fundo do poço? IBGE divulga Pnad especial da covid-19

O Brasil vai ficar sabendo nesta quinta-feira (23) um pouco mais sobre o tamanho do baque causado no mercado de trabalho em junho pelos efeitos da pandemia

O crédito às PMEs finalmente vai sair? MP enfim vai a sanção

Editada pelo governo federal em abril, medida para baratear juros segue em análise por parlamentares

Com vendas em alta, Intel divulga hoje resultado do 2º trimestre

A fabricante de microprocessadores deve indicar se foi beneficiada pelo aumento nas vendas de PCs e notebooks durante a quarentena

Pandemia acelera, e Estados Unidos se aproximam de 4 milhões de casos

Com a Califórnia ultrapassando Nova York, o país registra 1 milhão de novos casos de covid-19 em apenas duas semanas

Nosso futuro sem dinheiro está cada vez mais perto

Na era do coronavírus, o dinheiro não é mais visto, pois o distanciamento social e preocupações com a higiene levam quase todos a pagar com cartão

Bolsa Família final 4 recebe quarta parcela do auxílio emergencial

O pagamento do auxílio aos inscritos no Bolsa Família é feito automaticamente

Política e mundo

Operação apura suspeita de desvios na saúde nas gestões Paes e Crivella

Operação da Polícia Civil e do MPRJ investiga contratos do Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (Iabas) que somam R$4,3 bilhões

Favelas do Rio contestam dados oficiais da covid-19 e criam painel próprio

Coletivos fizeram a própria ferramenta para monitorar a situação de vítimas da pandemia de coronavírus em 36 localidades no Rio

Ministério da Saúde gastou 30% do prometido contra a covid-19, diz TCU

De R$ 38,97 bilhões reservados à pasta, foram pagos apenas R$ 11,48 bilhões até 25 de junho

Enquanto você desligou…

Com “álcool gel” seguro para pets, esta empresa cresce 250% ao mês

Para evitar que os animais se intoxicassem com álcool gel durante a pandemia, a CatMyPet decidiu criar uma versão pet friendly do antisséptico

Anthony Ling: empresas podem se arrepender de deixar Faria Lima

O arquiteto e urbanista fala sobre a nova sede da corretora, longe do “Condado”, e o futuro do home-office para os “faria limers” e do centro financeiro

Tesla reporta a maior série de lucros já alcançada, superando expectativas

A montadora desafiou os céticos no início deste mês, superando as expectativas de Wall Street em relação ao total de vendas de veículos durante o trimestre

Quer viver de renda? Saiba como montar a sua carteira de ações

Especialistas em investimentos na bolsa de valores ensinam o passo-a-passo para construir uma reserva para o futuro

Agenda

O Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho.

Já na Zona do Euro, Luis de Guindos vai prestar declarações como vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), que costumam incluir indicações sobre a possível direção futura da política monetária.

Frase do dia

“Duas estradas divergiam em uma bifurcação, e eu peguei a menos percorrida. E isso fez toda a diferença” — Robert Frost.