Retomada começou no Brasil?; China alerta nova doença e tudo para ler hoje

As quentes do dia

Após varejo acima do esperado, serviços e IPCA mostram força da retomada

Os números devem ser determinantes para o desempenho do Ibovespa nesta sexta-feira — ontem, o índice bateu os 100.000 pontos, mas fechou em queda

China alerta para nova pneumonia mais mortal que a covid-19

Nova epidemia já teria matado 1.772 pessoas e infectado mais de 100.000 pessoas no Cazaquistão. Governo local diz que alerta é equivocado

Bolsonaro nega discurso de ódio e fala em perseguição em ação do Facebook

Em live, Bolsonaro criticou a falta de liberdade de imprensa no Facebook e desafiou opositores a mostrarem “conteúdo de ódio”

MPRJ prende ex-secretário de Saúde por suspeita de fraude na pandemia

Ex-secretário Edmar Santos é investigado sobre as irregularidades na compra de respiradores e contratos emergenciais, como as dos hospitais de campanha

Reino Unido deixa de exigir quarentena para viajantes de 50 países

A medida vale para França, Itália e Espanha e outros importantes destinos que recebem muitos visitantes britânicos e é vista como um alívio para o turismo

Loft compra startup Uotel e pretende ter até 600 apartamentos para alugar

A aquisição marca a entrada da Loft no mercado de alugueis, oferecendo apartamentos residenciais para hospedagens de curta temporada

Fintech de investimentos Warren recebe aporte de R$ 120 milhões

Rodada série B foi liderada pelo fundo americano QED Investors, que também investiu nos unicórnios Nubank e Loft

Remédio no app: marketplaces de farmácia crescem até dez vezes na pandemia

Passada a corrida inicial a farmácias diante do coronavírus, segmento de saúde, um dos menos presentes online, pode ter crescimento na internet como legado

Política e mundo

Bolsonaro defende cloroquina, e Saúde reforça prescrição de remédios

Em coletiva sobre a covid-19, o Ministério da Saúde reforçou a recomendação de que qualquer remédio deve ser administrado mediante prescrição médica

Presidente da Bolívia é diagnosticada com coronavírus

O governo da Bolívia confirmou que pelo menos sete ministros, incluindo o da Saúde, haviam testado positivo para covid-19

Enquanto você desligou…

O fim da faculdade como você conhece

Idealizador da Cria School, escola de Marketing e Publicidade, Rapha Avellar fala, na entrevista abaixo, sobre a educação superior do futuro

Confira 6 tipos de cursos online de Excel, Power BI e análise de dados

Na hora de procurar um emprego, ter essas habilidades no currículo pode chamar a atenção dos recrutadores

WhatsApp agora deixa você falar com empresas sem salvar número no celular

Empresas podem compartilhar produtos e serviços via aplicativo aumentando a interação com clientes,

No primeiro IPO bilionário da pandemia, Ambipar capta no teto do preço

Companhia de gestão de resíduo despertou atenção dos investidores e demanda confirma espaço para novatas

A vacina contra covid-19 já funcionou — ao menos para este investidor

Os avanços nas pesquisas da vacina contra o novo coronavírus têm feito bilionários em 2020

Agenda

Nesta sexta-feira (10), o Brasil divulga os números da inflação para o mês de junho e o acumulado do ano. O dado é medido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e é um dos principais indicadores da economia nacional.

Os norte-americanos também vão publicar o Índice de Preços ao Produtor (PPI), que é um indicador de inflação e mede a variação nos preços médios recebidos pelos produtores nacionais de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. Já a China revela os índices de novos empréstimos.

Live

Frase do dia

