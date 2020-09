Respiro para Azul na crise; nova onda da covid-19? e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (14) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Azul recebe proposta para linha de R$ 2 bi com BNDES e 15% de diluição

Como era esperado conforme modelo divulgado, BNDES pode ancorar até 60% da operação

Ser Educacional compra Laureate Brasil por R$ 4 bilhões

Conclusão do negócio irá criar a quarta maior companhia de ensino superior do Brasil

No radar: IBC-Br, vacina, Fed e o que mais move os mercados nesta segunda

Em semana de “Super Quarta”, mercado local avalia impactos de dados de inflação sobre política de juros do BC

Bolsonaro veta parte do perdão a dívidas de igrejas

“Se fosse senador ou deputado, votaria pela derrubada”, disse Bolsonaro após atender o pedido da equipe econômica

Número de mortes por covid-19 aumentará em outubro e novembro, diz OMS

O aumento da mortalidade diária será consequência do surto da epidemia na Europa, indicou a OMS

Etanol dos Estados Unidos sem tarifa pressiona mercado brasileiro

Os estoques de etanol estão 43% acima do mesmo período do ano passado e uma nova safra vai entrar no mercado, o que vai pressionar o preço

Por que as montadoras elevaram preços dos carros em 10% mesmo na pandemia

Empresas atribuem reajustes a uma conjunção de fatores, mas não explicam aumentos acima da inflação ao longo dos últimos anos

LG Wing, smartphone com tela giratória, deve ser apresentado nesta segunda

Em formato em T, o novo aparelho é a mais recente aposta das fabricantes de smartphones em dispositivos com duas telas

FGTS emergencial de até R$ 1.045 é pago para nascidos em novembro

O pagamento do saque emergencial do FGTS é realizado por meio de crédito em conta poupança social digital

Agências do INSS retomam atendimento presencial a partir de hoje

Na primeira fase de reabertura, somente os atendimentos agendados previamente serão realizados nas agências

Política e mundo

O novo premiê do Japão: Yoshihide Suga é escolhido para substituir Abe

Visto como continuidade do atual governo, Suga foi eleito líder do partido. Agora, nomeação como premiê deve ser confirmada no Parlamento nesta semana

Mortes aumentam na costa oeste dos EUA e incêndios viram tema de campanha

Oregon, Califórnia e Washington agora registram 33 mortes; autoridades acusam Trump de negar as mudança climáticas

Inglaterra endurece isolamento em meio ao avanço nos casos da covid-19

Aglomerações de mais de seis pessoas estão proibidas na Inglaterra a partir desta segunda-feira, 14. Quem desobedecer a regra pode ser multado em 680 reais

Líbano já estava no limite antes da explosão, diz escritor Pierre Jarawan

Em entrevista, o escritor conta que as pessoas mais jovens querem deixar o Líbano por falta de perspectiva

Enquanto você desligou…

Estágio e trainee: Creditas, Vivo, Tetra Pak e mais 48 empresas com vagas

O Gerdau abriu vagas exclusivas para mulheres engenheiras e aceita candidatas de todo o Brasil com formação entre 2018 e 2020

30 eventos online para empreendedores que acontecem esta semana

Confira cursos, eventos e palestras que serão disponibilizados online nesta semana de setembro para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Navio cargueiro gigante movido a vento promete mudar o transporte marítimo

Com velas de mais de 100 metros de altura, novo navio Oceanbird, da Suécia, aposta na energia do vento para reduzir o consumo de combustível

TikTok deve ter Oracle como parceira para operar ativos nos EUA, diz WSJ

A chinesa ByteDance, dona do TikTok, está sendo obrigada a abrir mão do controle do aplicativo por causa de uma disputa comercial entre EUA e China

Agenda

Nesta segunda-feira (14), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Já a China libera os dados da produção industrial no mês de agosto, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia do país e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Frase do dia

“O sucesso normalmente vem para quem está ocupado demais para procurar por ele” – Henry David Thoreau.