Renúncias no Itaú; balanços de 6 empresas e crédito bilionário do GPA

O chefe da área de varejo do Itaú Unibanco (ITUB4), Márcio Schettini, e o diretor-geral do atacado, Caio Ibrahim, renunciaram aos cargos nesta quinta-feira, informa a EXAME In. Ambos eram cotados para sucessão do atual presidente, Cândido Bracher. Procurada, a assessoria de imprensa do banco disse que não comentará o assunto. Não haverá um comunicado público sobre as saídas, houve apenas um comunicado interno do banco.

Lojas Renner

A Lojas Renner (LREN3) reportou prejuízo líquido de 82,9 milhões de reais no terceiro trimestre, ante lucro líquido de 186,7 milhões de reais um ano antes. O consenso da Bloomberg projetava lucro de 105,0 milhões de reais. A receita líquida operacional somou 1,79 bilhão de reais, queda de 20% na mesma base de comparação, mas praticamente em linha com o consenso de 1,80 bilhão de reais.

Burger King

O Burger King (BKBR3) teve prejuízo líquido de 105,9 milhões de reais no terceiro trimestre, revertendo lucro líquido de 5 milhões de reais um ano antes. O consenso da Bloomberg projetava lucro de 91,5 milhões de reais. A receita líquida operacional ficou em 522,3 milhões de reais, queda de 28% na base anual.

Iguatemi

A Iguatemi (IGTA3) registrou receita líquida de 179,8 milhões de reais no terceiro trimestre, queda de 1,4% na comparação anual, mas acima do consenso da Bloomberg de 118,0 milhões de reais. O lucro líquido ficou em 61,6 milhões de reais no período, queda de 29% na mesma base de comparação.

Engie Brasil

A Engie Brasil (EGIE3) teve receita líquida operacional de 3,21 bilhões de reais no terceiro trimestre, alta de 29% na comparação anual. O lucro líquido atingiu 490 milhões de reais no período, queda de 34% frente ao mesmo trimestre de 2019.

Hermes Pardini

A Hermes Pardini (PARD3) registrou lucro líquido de 60,4 milhões de reais no terceiro trimestre, avanço de 39% em relação ao mesmo período de 2019. A receita líquida atingiu 448,6 milhões de reais, alta de 30% na mesma base de comparação e acima do consenso da Bloomberg de 410,5 milhões de reais.

Wiz

A Wiz (WIZS3) reportou lucro líquido de 81 milhões de reais no terceiro trimestre, crescimento de 30% na comparação anual. A receita líquida atingiu 247,8 milhões de reais, avanço de 38% na mesma base de comparação.

Sanepar

A Sanepar (SAPR11) informou que adiou para 13 de novembro a data de divulgação do balanço do terceiro trimestre, inicialmente prevista para hoje.

GPA

O GPA (PCAR3) informou que teve reconhecido o direito de reaver cerca de 1,2 bilhão de reais em crédito de ICMS, segundo comunicado divulgado ao mercado. O valor ainda ainda precisa passar por processo de auditoria e validação. Feito isso, a companhia diz que estima monetizar os créditos no prazo de cinco anos.

Copasa

A Copasa (CSMG3) informou que vai pagar no dia 16 de novembro o montante de 63,12 milhões de reais em juros sobre capital próprio, ou 0,49942 centavo por ação, conforme declarado em reunião do conselho de administração da companhia realizada em setembro.

Precificação Alphaville

Depois de alterar no começo desta semana o cronograma de seu IPO, a Alphaville deve precificar sua oferta de ações amanhã. O início da negociação dos papéis no Novo Mercado está previsto para o dia 10 de novembro no novo calendário.

Mais balanços

Dando continuidade à temporada de balanços, SLC Agrícola (SLCE3), M. Dias Branco (MDIA3) e Tegma (TGMA3) reportam seus resultados amanhã após o fechamento do mercado.

