Considerado um dos maiores escritórios de investimento do mercado, a Renova Invest acaba de atingir o valor de 1 bilhão de reais sob sua custódia. O resultado é fruto dos esforços para oferecer um atendimento cada vez mais próximo e personalizado aos clientes. “Essa marca é muito importante, pois reflete nosso compromisso em oferecer bons produtos e focar mais qualidade do que quantidade”, diz Bruno Ismar, sócio fundador da Renova Invest.

Ao lado do sócio Rodrigo Friedrich, ambos com passagens por bancos tradicionais, Ismar fundou a Renova Invest em 2012 com o objetivo de ofertar produtos mais alinhados ao interesse de clientes dispostos a investir a partir de 300.000 reais em dinheiro novo ou ativos transferidos de outras instituições. A estratégia vem dando certo. Durante a pandemia, o escritório, que é plugado à plataforma do BTG Pactual, fez novas contratações e, de fevereiro a maio, aumentou em 28% o volume captado em relação aos quatro meses que antecederam a pandemia.

A crise também não afugentou os investidores. Dados da B3 mostram que o número de pessoas físicas na bolsa brasileira cresceu 114% em setembro em relação ao mesmo mês de 2019, ultrapassando a marca de 3 milhões de investidores. Na Renova Invest, não foi diferente. O volume de contas abertas pelo escritório cresceu 35% de março a setembro. “Poder confiar em um assessor que entenda do mercado e que não exponha o investidor a riscos desnecessários é algo que no longo prazo gera muito valor para os clientes”, diz Marcelo Flora, sócio e head do BTG Pactual digital.

De acordo com os executivos, apesar da desvalorização de boa parte dos investimentos por causa da pandemia, o trabalho pautado em relatórios, na diversificação de produtos e no acompanhamento dos assessores, que disponibilizam seus números de WhatsApp e entram em contato com os clientes pelo menos uma vez por mês, fez toda a diferença. “Quase todas as carteiras assessoradas por nós já recuperaram a performance do cenário pré-pandemia”, diz Ismar. “A pandemia fez com que avançássemos cinco anos em um; e as reuniões online resultaram em uma eficiência absurda.”

Em busca de novos talentos

Eleita neste ano uma das melhores empresas para trabalhar pelo Great Place to Work (GPTW), a Renova Invest é reconhecida não só pela contratação de profissionais com longa experiência em grandes instituições financeiras e certificação CFP – uma das mais respeitadas do mercado – como também pela oportunidade de crescimento na carreira. “Valorizamos muito o papel do assessor e, por isso, além de dar a eles total autonomia, oferecemos salários acima do mercado e bônus semestrais com base na performance das carteiras geridas”, explica Ismar.

Aos 28 anos e responsável por gerir uma carteira de 150 milhões de reais na Renova Invest, o assessor de investimentos Victor Gagliano de Mello tornou-se, em menos de um ano, líder de equipe e sócio do escritório. O mesmo aconteceu com Cely Romero, que hoje assessora uma carteira de 140 milhões de reais. “Muitos assessores ficam focados em quanto vão ganhar no curto prazo e se esquecem de que, lá na frente, se não estiverem em um escritório onde possam crescer, vão gerar valor apenas para os sócios majoritários”, diz Ismar.

Com sede em São Paulo e pronta para inaugurar um escritório na região de Campinas, no interior paulista, a Renova Invest pretende contratar novos talentos ainda neste ano. “Buscamos profissionais seniores, com carteiras sólidas e um relacionamento de confiança com os clientes”, explica Ismar. Espaço para crescer, garante ele, não falta. “Nossa meta agora é atingir 5 bilhões até 2023.” O segredo? A soma de uma plataforma robusta a um atendimento personalizado. “Produto é commodity. Nossa proposta é entregar experiência, entender cada momento do cliente e acompanhá-lo em toda a sua jornada.”