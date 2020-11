Renner tem forte queda após prejuízo de R$ 83 mi; aéreas caem com 2ª onda

As ações das Lojas Renner (LREN3) figuram entre as maiores quedas do Ibovespa, desvalorizando-se 5,96% nesta sexta-feira, 6, após a empresa registrar prejuízo líquido de 82,9 milhões de reais em balanço do terceiro trimestre, divulgado na véspera. Ainda impactada pelo fechamento de lojas durante a pandemia, a receita líquida em 1,651 bilhão de reais, 14,5% mais baixa do que a registrada no mesmo período de 2019. A frente digital, por outro lado, cresceu 200,5%, mas corresponderam somente a 16% das vendas totais. O resultado também puxa para baixo os papéis de outras companhias do setor, Marisa (AMAR3), Guararapes (GUAR3) e Centauro (CNTO3) têm respectivas quedas de 2,73%, 2,63% e 2,28%.

Aéreas

Com o avanço de casos de coronavírus na Europa e nos Estados Unidos, as ações das companhias aéreas GOL (GOLL4) e Azul (AZUL4) caem 4,2% e 3,6%, respectivamente, com temores de que a recuperação do setor, principalmente das viagens internacionais, seja afetada. A forte queda ocorre mesmo após a Azul informar aumento mensal de 41% em seu tráfego de passageiros em outubro. Os papéis da CVC (CVCB3), que vende pacotes de turismo para destinos europeus e americanos, cai 3%.